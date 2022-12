Lokal gekaufte Geschenke unterm Baum

Gemeinsam mit über 180 Gewerbetreibenden lädt die Stadt Frankfurt am Samstag zu einem weihnachtlichen Aktionstag ein. Verteilt in der ganzen Stadt, sind zahlreiche Aktionen geplant, die zum lokalen Geschenkeeinkauf animieren sollen.

Um gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit nochmal den Einzelhandel zu unterstützen, lädt die Stadt Frankfurt gemeinsam mit zahlreichen Gewerbetreibenden am Samstag zu einem Aktionstag ein. Insgesamt beteiligt sind mehr als 180 Einzelhändler und Gastronomen, die sich auf sechs Einkaufsstraßen – rund um die Berger, Leipziger und Schweizer Straße, den Grüneburgweg, den Oeder Weg sowie die Töngesgasse –verteilen. Offizieller Beginn am Samstag ist um 10 Uhr.„Als Stadt Frankfurt liegt uns sehr viel daran, die Frankfurter Einkaufsstraßen und ihre Läden, Handel sowie Traditions-Handwerk zu unterstützen. Wir wollen die Sichtbarkeit weiter erhöhen, Anlässe und Rahmenbedingungen schaffen, die zu mehr Aufenthaltsqualität und steigender Kundenfrequenz beitragen“, teilte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) mit. Bereits im Vorfeld habe man gemeinsam mit dem Handelsverband Hessen Dialog- und Weiterbildungsangebote für die Einzelhändler angeboten, die „sehr gut genutzt“ wurden, so Wüst weiter, die selbst am Samstag an einem Rundgang teilnehmen wird.Im Fokus sollen vor allem die Mehrwerte des lokalen Einkaufs wie kurze Wege und die fachkundige Beratung stehen. Allein auf der Berger Straße beteiligen sich rund 70 Geschäfte, die allesamt verschiedene Aktionen geplant haben. So etwa im Hessenshop, wo heißer Apfelwein ausgeschenkt wird. Bei Biosaffair gibt es zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel und in der Buchhandlung Schutt in der Arnsburger Straße ist ein Bücherwichteln geplant. Auch in der Töngesgasse, wo sich mehr als 15 Geschäfte beteiligen, ist einiges in Vorbereitung: Samen-Andreas lädt zu Glühwein und Beratung rund um Sämereien, Erde, Dünger und Anzuchthilfen und das Bürstenhaus will zehn Prozent des Tagesumsatzes an das Weihnachtsprojekt „Engelbaum“ von Kinderarmut in Deutschland e.V. spenden.