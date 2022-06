Die moderne Braut

Brautmode fernab von Glitzer und Kitsch gibt es im Brückenviertel in Sachsenhausen bei Yours & Mine. Minimalismus, regionale Modeschaffende und ein Sinn für Fashion kommen hier zusammen.

Gemeinsam betreiben die beiden Cousinen Jessica Madeo und Carmela De Martino den Bridal Concept Store Yours & Mine im Sachsenhäuser Brückenviertel. Seit November 2021 bieten sie dort minimalistische Brautmode an, weit weg von zu viel Tüll und Glitzer. „Traditionelle Brautmode war mir einfach immer zu viel und auch ein richtiger Schnitt hat mir meist gefehlt“, erzählt die gelernte Modedesignerin Jessica Madeo. „In der Corona-Zeit hatten wir dann den Gedanken, diesen Laden zu eröffnen und haben es einfach gewagt“, so Madeo weiter. Die Kleider und Anzüge, die die beiden Cousinen in ihrem Laden verkaufen sind allesamt minimalistisch und können mit leichten Abänderungen und anderen Accessoires auch zu anderen Anlässen getragen werden. „Im Kern ist es natürlich immer noch ein Brautkleid, aber es ist nicht so ‚Bridal in your face‘, es hat immer noch einen Fashion-Charakter“, sagt Madeo.„Viele Einzelteile würde ich auch in meinem Alltag tragen“, fügt Carmela De Martino hinzu. Die beiden Ladeninhaberinnen arbeiten hauptsächlich mit deutschen Designerinnen und insbesondere mit frauengeführten Unternehmen zusammen. „Zudem geht unser Trend immer weiter Richtung lokale Designerinnen und Designer“, sagt Madeo. So biete man etwa Kaschmir-Schals von Christin Fabian oder Schmuck von Nanna Geller an. Neben der minimalistischen Brautmode, die die beiden Inhaberinnen für ihre Kundinnen einkaufen, gibt es auch Maßanfertigungen und Upcycling. „Die Braut kann sich bei uns ein komplett eigenes Design anfertigen lassen“, sagt Modedesignerin Madeo.Mit dem Brückenviertel als Standort für ihren Laden, sind die beiden Cousinen mehr als zufrieden. „Ich liebe das Brückenviertel. Es ist ein sehr künstlerisches Viertel mit vielen kleinen inhabergeführten Läden und Gastronomien“, sagt Madeo. Neben Brautmode planen die Inhaberinnen, zukünftig auch Hochzeitsplanung anzubieten. Carmela De Martino ist nämlich auch Gastronomin und betreibt das italienische Restaurant La Famiglia. „Wir werden das irgendwann auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich habe im Restaurant bereits Hochzeiten begleitet. Das Konzept wollen wir in Zukunft auch hier einbringen“, sagt De Martino._________________________________________________________________________________