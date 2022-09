Wieder Nachtmarkt im Zoo

Ende September zieht der „Marché de Nuit“ wieder in das Zoogesellschaftshaus und bietet Besuchenden eine Fülle an Shoppingangeboten – von Vasen aus recyceltem Material bis hin zu individuellen Tischdekorationen. Ein DJ-Team sorgt für die musikalische Begleitung.

Wenn nicht gerade das Fritz Rémond Theater zu seinen Vorstellungen einlädt, finden zahlreiche weitere Veranstaltungen in den Hallen des Zoogesellschaftshauses statt. So auch am Samstag, 24. September, wenn der „Marché de Nuit“ ein weiteres Mal einzieht und Besucherinnen und Besucher zum Stöbern, Schlendern und Einkaufen einlädt.Wie schon bei den Ausgaben zuvor, bieten Ende September zahlreiche (Jung-)Designer, Kreative sowie Künstlerinnen und Künstler ihre Produkte aus den Bereichen Mode, Accessoires, Lebensmittel, Wohnen und Einrichten an. Auch für Kinder gibt es Produkte zu entdecken. Mit dabei sind unter anderem die Soapsisters; zwei Schwestern, die ihre handgemachten und selbst designten Seifenstücke vorstellen, oder das Hemsbacher Textilunternehmen Hills of Hems, das regional produzierte Tischdekorationen anbietet.Begleitet wird der Abend durch ein DJ-Team von Youfm, das für die passende Musik sorgt, dazu gibt es Foodtrucks für die kulinarische Verpflegung. Einlass ist ab 18 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse für sechs Euro sowie unter www.nachtmarkt-frankfurt.de