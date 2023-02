Nachtmarkt zu Gast im Zoo Gesellschaftshaus

Ende Februar wird das Zoo Gesellschaftshaus erneut ein kleines Einkaufsparadies, denn der „Marché de Nuit“ findet statt. Mit dabei sind rund 100 verschiedene Aussteller, Designer und Künstler, die ihre Produkte auf dem Nachtmarkt verkaufen.

Am 25. Februar kehrt der Frankfurter Nachtmarkt „Marché de Nuit“ zurück ins Zoo Gesellschaftshaus. Statt etwa Theaterinszenierungen warten dann Accessoires, Fashion, Schmuck, Interior, Kulinarik oder auch Papeterie auf die Besucherinnen und Besucher. Mit dabei sind rund 100 verschiedene Aussteller, Designer und Künstler, die ihre Produkte an den verschiedenen Ständen verkaufen. Für Speisen und Getränke wird gesorgt, parallel dazu sorgt ein DJ-Team für die passende Musik. Los geht es um 18 Uhr, Ende ist um Mitternacht.Tickets sind im Vorverkauf und an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Nachtmarkts. Für Alle, die selbst an einem Stand ihre Produkte verkaufen wollen, besteht zudem die Möglichkeit eine Fläche zu buchen. So kann man online etwa aus verschiedenen Optionen – wahlweise mit oder ohne Strom sowie mit oder ohne Tisch – wählen und den Stand bis zum Ende des Abends bespielen.>> Marché de Nuit, Zoo Gesellschaftshaus, Bernhard-Grzimek-Allee 1, 25. Februar, 18–24 Uhr, www.nachtmarkt-frankfurt.de[ /b]