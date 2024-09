Historische Straßenbahnfahrt mit Grundgesetz-Lesung

Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt und das wird gefeiert – in der Straßenbahn mit einer begleitenden Lesung aus dem Grundgesetz bei einer Stadtrundfahrt in Darmstadt.

Wiedervereinigung als Ziel

Triebwagen aus dem Jahr des Mauerbaus

Info

Straßenbahnfahrt am 3.Oktober von 10-11.30 Uhr, Start und Ankunft ist das Kongresszentrum Darmstadium in Darmstadt. Teilnahme kostenfrei. Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt verbindlich über das Online-Anmeldeformular oder per E-Mail an info@krfrm.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und der Einstieg ist nicht barrierefrei. Mehr Infos hier.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „75 Jahre Grundgesetz“ wird am Tag der deutschen Einheit eine historische Straßenbahnfahrt in Darmstadt stattfinden, bei der aus dem Grundgesetz vorgelesen wird. Abfahrt und Ankunft der Rundfahrt ist das Kongresszentrum in Darmstadt. Dazu laden die KulturRegion FrankfurtRheinMain und die HEAG mobilo GmbH in Kooperation mit der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg am 3.Oktober von 10-11.30 Uhr ein. Die Lesung soll öffentlich stattfinden und das an einem Ort, an dem „sich täglich Menschen aus allen Teilen unserer Gesellschaft begegnen“, in der Straßenbahn, wie die Veranstalter verlauten lassen.Bereits bei der Schaffung des Grundgesetzes im Jahre 1949, als Deutschland noch in zwei geteilt war, wurde die Wiedervereinigung als klares Ziel im Grundgesetz formuliert. Das Grundgesetzt diente eigentlich als „Provisorium“, welches nach Wiedervereinigung durch eine Verfassung ersetzt werden sollte. Dies geschah jedoch nicht. Es blieb bestehen und wurde zur gesamtdeutschen Verfassung für das vereinigte Deutschland. Damit diente bereits das 1949 verabschiedete Grundgesetz auch nach Wiedervereinigung als Grundlage für das wiedervereinigte Deutschland. Besonders in Zeiten, in denen die Gesellschaft in vielen gesellschaftspolitischen Debatten gespalten ist, ist es wichtig sich an die Vergangenheit zu erinnern, sich auf die Grundlagen unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens zu besinnen und das Grundgesetz zu würdigen und zu verteidigen.Die Rundfahrt wird in einer historischen Straßenbahn stattfinden. Dafür soll extra ein Triebwagen aus dem Fuhrpark der Arbeitsgemeinschaft Historische HEAG-Fahrzeuge eingesetzt werden. Dieser stammt aus dem Jahre 1961 und damit aus dem gleichen Jahr, in dem die Mauer gebaut wurde. Mit an Bord werden auch die Vorsitzende des Kreistags Darmstadt-Dieburg Dagmar Wucherpfennig, der Landgerichtspräsident und Krimiautor Prof. Dr. Ralf Köbler und die Projektleiterin „Geist der Freiheit“ in der KulturRegion Magdalena Zeller sein. Sie werden dabei ausgewählte Artikel aus dem Grundgesetz vorlesen und diskutieren und darüber hinaus noch etwas über die Entstehungszeit des Grundgesetztes vor 75 Jahren erzählen.