Für Frankfurt in den Bundestag: Janine Wissler (Die Linke)

Janine Wissler tritt als Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis 181 – Frankfurt am Main I zur Bundestagswahl an. Ein Kurzportrait.

Steckbrief

Name: Janine Wissler

Alter: 43

Geburtsort: Langen

Wohnort: Frankfurt-Bockenheim

Familienstand: ledig

Ausbildung und zur Zeit ausgeübter Beruf: Diplom-Politikwissenschaftlerin, Bundestagsabgeordnete

Hobbys: Wandern, Bergsteigen, Rad fahren, lesen

Drei Fragen zur Kandidatur

Info

Bei der Beantwortung der Fragen hat die Redaktion explizit um kurze Statements gebeten.

Am 23. Februar wird in einer vorgezogenen Neuwahl der Bundestag gewählt. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft organisiert mit dem JOURNAL FRANKFURT die Wahlveranstaltung „Demokratie in der Stadt – unsere erste Wahl, unsere Zukunft“ für Erstwählerinnen und Erstwähler.Auf dem Podium sitzen je eine Kandidatin oder ein Kandidat der Parteien, die im derzeitigen Bundestag vertreten sind und in Frankfurt zur Wahl stehen. Wir stellen diese in kurzen Portraits vor:Ich kandidiere, weil ich für eine Gesellschaft kämpfen will, in der niemand aufgrund von Geldbeutel oder Herkunft benachteiligt wird. Ich möchte, dass es eine laute, linke Stimme gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck gibt.In Frankfurt sind die Mieten und Lebenshaltungskosten besonders hoch und in den letzten Jahren weiter gestiegen. Es muss Wohnungen für alle geben – nicht nur für die Reichen. Dafür brauchen wir einen Mietendeckel und endlich wieder mehr öffentlichen Wohnungsbau.In Frankfurt ist die Spaltung in Arm und Reich besonders stark sichtbar. Wir streiten für eine Gesellschaft, in der alle in Würde und niemand in Armut lebt.