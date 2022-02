Boris Rhein soll neuer Ministerpräsident werden

Boris Rhein soll Hessens neuer Ministerpräsident werden und Volker Bouffier im Amt ablösen. Eine offizielle Verkündung dieser Entscheidung soll am Freitag auf dem Künzeller Treffen der hessischen CDU in Fulda erfolgen.

Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) soll der neue Ministerpräsident von Hessen werden und somit Volker Bouffier (ebenfalls CDU) im Amt ablösen, wie mehrere Medien am Donnerstagmorgen, dem 24. Februar, berichteten. Eine offizielle Verkündung werde am Freitag auf dem Künzeller Treffen der CDU in Fulda erwartet. Somit könnte die Amtsübergabe an Boris Rhein bis zum Sommer erfolgen.



Seit Wochen schon ist im Gespräch, dass Ministerpräsident Volker Bouffier nach knapp zwölf Jahren das Amt vorab der nächsten Landtagswahl Ende 2023 an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben wird. Mehrere Kandidaten waren dafür neben Rhein im Gespräch: Finanzminister Michael Boddenberg, CDU-Fraktionschefin Ines Claus sowie Innenminister Peter Beuth und Kultusminister Alexander Lorz. Nun scheint die Wahl auf Rhein gefallen zu sein.



Zwischen 2014 und 2019 war der gebürtige Frankfurter Minister für Wissenschaft und Kunst, davor war er vier Jahre lang Innenminister. Darüber hinaus versuchte er 2011 Frankfurts Oberbürgermeister zu werden, konnte die Stichwahl gegen Peter Feldmann (SPD) jedoch nicht für sich entscheiden.