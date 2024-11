„Diese Hinrichtung ist ein kaltblütiger Mord“

Frankfurts Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg verurteilt die Hinrichtung von Jamshid Sharmahd und fordert Konsequenzen von Bundesregierung und Europäischer Union. Sie wirft ihnen Untätigkeit bei der Befreiung vor.

Eskandari-Grünberg: „Diese Hinrichtung ist nichts anderes als ein kaltblütiger Mord an einem unschuldigen Menschen“

Laut Amnnesty International entfielen für 2023 fast drei Viertel (853) aller weltweit registrierten Hinrichtungen auf Iran.

Der Mord des im Iran inhaftierten deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd löst auch in Frankfurt Entsetzten und Bestürzung aus. Im Juli 2020 wurde der Ingenieur vom iranischen Geheimdienst aus einem Hotelzimmer in Dubai entführt und sah sich schwerster Misshandlung und Folter ausgesetzt. Das 2023 gefällte Todesurteil wurde trotz massiver internationaler Kritik am 28. Oktober vollstreckt.Jamshid Sharmahd betrieb einen regimekritischen Radiosender und Webseite im Exil. Hier konnten Menschen über die Menschenrechtslage im Iran sprechen. Zudem engagierte er sich in der iranischen Opposition in den USA. Dies galt wohl als Bedrohung für das Regime. Nach seiner Festnahme wurde er wegen angeblicher „Korruption“ nach einem erzwungenen Geständnis inhaftiert. Im Februar 2023 kam dann die endgültige Schocknachricht.Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) äußert scharfe Kritik am Handeln der Bundesregierung: „Die Strategie des Appeasements ist gescheitert. Es ist an der Zeit, alle diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Islamischen Republik zu beenden und die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen.“Sie fordert von der Bundesregierung und der Europäischen Union mehr Einsatz gegen das Mullah-Regime. Das Schweigen Europas sei „beschämend und skandalös“. Zu klären sei, warum es nicht gelang, einen deutschen Staatsbürger vor der Hinrichtung zu bewahren. Weiter verurteilt Eskandari-Grünberg die Ermordung Sharmahds entschieden: „Diese Hinrichtung ist nichts anderes als ein kaltblütiger Mord an einem unschuldigen Menschen.“ Seit Langem fordert die Frankfurter Bürgermeisterin ein schärferes Vorgehen gegen das iranische Regime.