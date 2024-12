Bezahlkarte für Asylsuchende sorgt für Widerstand in Hessen

Ab 2025 sollen Asylsuchende Leistungen per Bezahlkarte erhalten. Doch in Hessen formiert sich Widerstand. Ein hessisches Bündnis warnt vor Ausgrenzung und findet Wege, die Einschränkungen zu umgehen.