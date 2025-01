Gedenkdemo zum 20. Todestag von Oury Jalloh

Anlässlich seines 20. Todestages findet am 7. Januar in Dessau eine Demo in Gedenken an Oury Jalloh statt. Zwei Initiativen aus Frankfurt rufen zur Teilnahme und gemeinsamen Anreise auf. Treffpunkt ist der Hauptbahnhof.

Frankfurter Initiativen: „Oury Jalloh bleibt kein Einzelfall“

Info

Gemeinsame Anreise aus Frankfurt

7. Januar 2025



RE 30 (4150)

Nach Kassel Hauptbahnhof

Ab 5.20 Uhr Frankfurt Hauptbahnhof, Gleis 16

An 7.26 Uhr Kassel-Wilhelmshöhe, Gleis 9



RE 9 (74707)

Nach Halle (Saale) Hauptbahnhof

Ab 8.05 Uhr Kassel-Wilhelmshöhe, Gleis 1

An 10.59 Uhr Halle (Saale) Hauptbahnhof, Gleis 5 A-C



S 8

Nach Bitterfeld

Ab 11.22 Uhr Halle (Saale) Hauptbahnhof, Gleis 5 D-F

An 11.45 Uhr Bitterfeld, Gleis 6



S 2

Nach Dessau Hauptbahnhof

Ab 12.18 Uhr Bitterfeld, Gleis 1

An 12.41 Uhr Dessau Hauptbahnhof, Gleis 5

Am 7. Januar 2025 jährt sich der Todestag von Oury Jalloh zum 20. Mal. Aus diesem Anlass findet in Dessau eine Gedenkdemo statt. Das Anarchistische Netzwerk Frankfurt und Fridays for Future Frankfurt haben auf Instagram dazu aufgerufen, an der Demo teilzunehmen und für die „gemeinsame Anreise aus Frankfurt“ einen Fahrplan zusammengestellt: Los geht es am Dienstagmorgen um 5.20 Uhr am Hauptbahnhof . Mit jeweils zwei Regional- und S-Bahnen geht es dann über Kassel , Halle und Bitterfeld nach Dessau.Die Gedenkdemo beginnt um 13.00 Uhr vor dem Bahnhof in Dessau. Danach zieht sie durch die Innenstadt, wo es Zwischenkundgebungen geben wird – unter anderem vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft. Im Vorfeld der Demo veranstaltet das Multikulturelle Zentrum von 11.00 bis 11.45 Uhr eine Mahnwache vor dem Polizeirevier.Anlässlich des Jahrestages heißt es vonseiten des Anarchistischen Netzwerks und Fridays For Future: „Das bedeutet 20 Jahre Vertuschung der Todesumstände durch Polizei und Justiz, aber auch 20 Jahre unermüdlicher Kampf um Aufklärung und Gerechtigkeit! Wir haben viel erreicht und auch wenn die deutsche Polizei es nicht zugeben will: Alle wissen, das war Mord! Doch Polizeibeamte werden weiterhin freigesprochen, wenn sie Menschen umbringen, wie kürzlich im Fall von Mouhamed Dramé. Deshalb ist uns klar: Oury Jalloh bleibt kein Einzelfall und unser Kampf geht weiter.“Oury Jalloh starb am 7. Januar 2005 in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers in Dessau-Roßlau. Die Todesumstände gelten auch nach zwei Landgerichtsprozessen als nicht aufgeklärt. Nach den Ermittlungen der Behörden soll Jalloh in der Gewahrsamszelle einen Brand selbst gelegt haben, obwohl er in dem Raum an Händen und Füßen gefesselt war. Laut Obduktion hatte Jalloh schwere Verbrennungen.