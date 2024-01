Kollektiv ruft zur Demo gegen AfD und Rechtsruck auf

Am Samstag um 13 Uhr ruft das KoalaKollektiv gemeinsam mit einem breiten Bündnis zur Teilnahme an einer Kundgebung auf dem Frankfurter Römer auf. Auch OB Mike Josef wird mit dabei sein.

20. Januar: Demonstration mit musikalischen Live-Acts vor dem Frankfurter Römer

„Was es jetzt braucht, ist ein aktives Aufstehen gegen Rechts aus der ganzen Breite der Gesellschaft“

Info

Demokratie verteidigen – Frankfurt gegen AfD und Rechtsruck!

Samstag, 20. Januar um 13 Uhr auf dem Römer

Ab 12.30 Uhr musikalische Live-Acts

Gut eine Woche ist es her, dass das Netzwerk Correctiv seine Recherche zu dem Geheimtreffen in Potsdam veröffentlicht hat, an dem unter anderem hochrangige Politikerinnen und Politiker der AfD – aber auch Mitglieder der CDU und der Werteunion NRW – teilgenommen und die Vertreibung von Millionen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Deutschland geplant haben; Stichwort „Remigration“ . Seitdem sind bundesweit zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auf die Straßen gegangen, um gegen die AfD und den Rechtsextremismus im Land zu demonstrieren.Nun ist es auch in Frankfurt so weit: Am Samstag, 20. Januar, lädt ein Bündnis aus über 60 Initiativen, Verbänden und Vereinen um 13 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Römerberg ein. Unter dem Motto „Demokratie verteidigen – Frankfurt gegen AfD und Rechtsruck“ wird allen voran auch Oberbürgermeiste Mike Josef (SPD) einen Redebeitrag halten. Bereits ab 12.30 Uhr wird es mit Shantel (Balkanbeats) und The Oh Oh Ohs (Analog-Techno) Live-Musik zum Aufwärmen geben.Zu den anderen Rednerinnen und Rednern gehören: Eleonore Wiedenroth Coulibaly und Hadija Haruna-Oelker (Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland), Philipp Jacks (Deutscher Gewerkschaftsbund und Initiative #AfDNee), Meron Mendel (Bildungsstätte Anne Frank), Hibba Kauser (Aktivistin), Newroz Duman (Initiative 19. Februar), Yasmin Alignaghi (Paritätischer Wohlfahrtsverband), Eva Walter (Frankfurt solidarisch) und Holger Kamlah (ev. Stadtdekan, Römerbergbündnis). Insgesamt werden mehrere Tausend Menschen erwartet.Organisiert wird die Demonstration vom KoalaKollektiv, einer 2020 in Frankfurt gegründeten Klimagerechtigkeitsgruppe, die sich für einen sozial-ökologischen Wandel einsetzt. „Das alles ist keine Frage von politischer Einstellung. Es ist ein Infragestellen des Rechtsstaates und nichts weniger als ein Angriff auf die Basis unseres Zusammenlebens, unser humanistisches Menschenbild und unsere demokratischen Werte in Deutschland“, sagt der Sprecher des KoalaKollektivs, Peter Josig.„Was es jetzt braucht, ist ein aktives Aufstehen gegen Rechts aus der ganzen Breite der Gesellschaft. Von der Antifaschist*in bis zum Konservativen, vom Gewerkschaftler bis zur Pastorin, von der Bäuerin bis zum Banker: Wir alle sind gefragt, unsere Demokratie zu verteidigen! Ein AfD-Verbot muss geprüft und der politische Einfluss zurückgedrängt werden. Nur wenn wir über Grenzen hinweg für unsere Demokratie einstehen, werden wir sie erhalten!“