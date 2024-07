StadtschülerInnenrat: „Wir können das nicht selbst lösen“

Wie geht es weiter mit dem Frankfurter StadtschülerInnenrat? Im hessischen Landtag gab es zuletzt mehrere Vorstöße mit unterschiedlichen Anliegen.

SSR Frankfurt richtet Appell an Stadt und Land

Die Diskussion um den mit Auflösung drohenden StadtschülerInnenrat (SSR) Frankfurt steckt in einer Sackgasse. Stadt und Land haben sich bisher eher gegenseitig die Verantwortung zugeschoben, als ernsthafte Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Schülervertretung kann das „Hin- und Her“ nicht verstehen und wählt erneut deutliche Worte.„Man erwartet einfach, dass schulische Demokratie einfach so aus dem Nichts heraus funktioniert“, sagt Stadtschulsprecher Luka Ivan Ivanovic und erklärt weiter: „Einige der Abgeordneten waren nach ihren Erzählungen selbst Schülervertreter:innen gewesen. Eigentlich sollten sie wissen, dass stadt- oder kreisweite Wahlen nicht einfach mal so organisiert werden. Dass Veranstaltungen mit über hunderten Personen harte Arbeit und viel organisatorische Arbeit abverlangen und dass die politische Arbeit viele Gespräche und eine große Kontinuität erfordern.“Dabei sah es zunächst nach Bewegung aus, als die Grünen-Fraktion im Landtag einen Entschließungsantrag im Juni einbrachte: Schulträger und Regierung müssten für rechtliche Klarheit und eine auskömmliche Finanzierung der Schülerräte sorgen, lautete es in dem Papier. Einen Monat vorher richtete die FDP-Landesfraktion eine kleine Anfrage an die Regierung mit ähnlichem Anliegen. Geschehen ist seither nichts. Vielmehr haben die Regierungsfraktionen aus CDU und SPD einen Gegenantrag gestellt, der eher beschreibenden als fordernden Charakter besitzt. Dadurch werde der „Status quo“ aufrechterhalten, statt die rechtliche Situation anzugehen, bemängelt der SSR.Während der Countdown auf der Internetseite des SSR weiter heruntergeht, steht die parlamentarische Sommerpause am 15. Juli unmittelbar bevor. Mit einer Lösung im Parlament ist deshalb nicht zu rechnen und auch von der Stadt gab es zuletzt keine konkreten Vorstöße. „Wenn sich niemand für die Lösung zuständig fühlt, kommt auch keine Lösung zustande. Wir können das nicht selbst lösen, das kann nur einer von ihnen“, schreibt der SSR abschließend.