Hessen verschärft Maßnahmen bis Februar

Aufgrund steigender Infektionszahlen in ganz Hessen hat das Corona-Kabinett neue Maßnahmen beschlossen. Diese betreffen vor allem private Veranstaltungen, im Kulturbereich hingegen soll die Drei-Quadratmeter-Regelung wegfallen. Die Regeln sollen ab kommenden Montag in Kraft treten.

Im Anschluss an die Sitzung des Hessischen Corona-Kabinetts informierten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) in einer gemeinsamen Pressekonferenz über weitere Maßnahmen. Hintergrund sei neben dem ansteigenden Infektionsgeschehen auch die mit dem Oktober auslaufenden Maßnahmen.



„Wir haben aktuell allen Anlass, die Lage ernst zu nehmen“, sagte Bouffier. Das Infektionsgeschehen steige inzwischen nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch in den Gebieten, die zuvor nur wenig betroffen gewesen seien. Um einen Lockdown zu verhindern und Schulen wie Kitas geöffnet lassen zu können, habe man sich dazu entschlossen, vor allem dort gegenzusteuern, wo zuletzt viele Infektionen entstanden seien, teilte Bouffier mit. „Wir wollen auch diese Welle möglichst früh brechen“, ergänzte Klose.



Begrenzung der Personenzahl



In Hessen sollen private Feiern in öffentlichen Räumlichkeiten auf 50 Personen beschränkt werden, im privaten Bereich wird eine Grenze bis 25 dringend empfohlen. Angepasst an das hessische Eskalationskonzept werde die Personenzahl ab einer Inzidenz von 50 automatisch auf 25 sinken, bei einer Inzidenz von 75 auf maximal zehn Gäste. Für öffentliche Veranstaltungen gilt weiterhin eine Begrenzung auf 250 Personen. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines Hygienekonzeptes. Größere Veranstaltungen bedürfen einer zusätzlichen Genehmigung durch das örtliche Gesundheitsamt.



Drei-Quadratmeter-Regel entfällt



In diesem Rahmen soll auch die bisherige Drei-Quadratmeter-Regelung entfallen: Bei Veranstaltungen oder Kulturangeboten wie Theater, Konzerte oder Kinos gelten dann die allgemeinen Abstands- und Kontaktregeln mit einem Abstand von 1,5 Metern. Auch in den Schwimmbädern wird die Drei-Quadratmeter-Regelung aufgehoben.



Um die Nachverfolgung von Infektionsketten besser gewährleisten zu können, darf das Servicepersonal in Gastronomiebetrieben ab sofort Gäste nach dem Personalausweis fragen, um die Richtigkeit der Kontaktdaten zu überprüfen. Auch in Nagelstudios sowie Friseursalons soll künftig eine Datenerfassung stattfinden. Um falsche Angaben zu vermeiden, wolle man auch hier ein Bußgeld einführen.



Maskenpflicht auf Bushaltestellen und Bahnsteigen



Bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht halte man zunächst am bestehenden Bußgeld in Höhe von 50 Euro fest. Die Maskenpflicht soll darüber hinaus auf die Wahllokale und -kabinen sowie während des Aufenthalts auf Bahnsteigen und an Haltestellen ausgeweitet werden.



Die Verordnungen sollen ab kommenden Montag, 19. Oktober, in Kraft treten und bis 31. Januar gelten. Am Mittwoch wolle man in einer weiteren Konferenz mit den Ländern und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Beherbergungsverbot diskutieren. Darüber hinaus soll auch über eine Erhöhung des Bußgelds für Maskenverweigerer gesprochen werden.