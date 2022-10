Wenn die Untoten durch die Innenstadt ziehen

Am Abend vor Totensonntag sollen zahlreiche Zombies die Passanten in der Innenstadt zum Gruseln bringen. Beim Zombiewalk schlürfen die „Untoten“ knapp dreieinhalb Stunden durch die Stadt. Mitmachen können alle, die Spaß am Verkleiden und Gruseln haben.

Am 19. November wird es gruselig in der Frankfurter Innenstadt: Denn dann treffen sich Grusel-Fans zum gemeinsamen Zombiewalk. Geführt von einem neuen Organisatoren-Team geht es für die „Untoten“ dann etwa dreieinhalb Stunden durch die Stadt. Erschrecken erlaubt.Passend zum Motto „Life is a circus enjoy the show” können sich die Mitlaufenden eigene schaurige Masken und Kostüme für den Stadtspaziergang überlegen. Fertig gestylt treffen sich die „Zombies“ dann um 19 Uhr am Markt in der Neuen Altstadt (U-Bahn-Station Dom/Römer). Von dort aus wird gemeinsam in der Gruppe durch die Stadt „geschlürft“; Schlusspunkt der Parade ist vor der Alten Oper.Mit dem Zombiewalk wollen die Veranstaltenden „Grusel-Horror-Liebhabern“ eine Freude bereiten und den einen oder anderen Passanten einen Schrecken ins Gesicht zaubern, erklären sie. In der Vergangenheit nahmen laut Veranstaltenden bis zu 220 Menschen am Zombiewalk teil. Ursprünglich stamme die Idee aus den USA, wo die Parade 2001 in Sacramento das erste Mal stattgefunden habe. Die Regeln sind dabei allerdings klar: Passanten dürfen nicht bedrängt und Kinder nicht zum Weinen gebracht werden. Waffen und Alkohol seien verboten. Nachdem der Zombiewalk in der Vergangenheit auch negatives Aufsehen erregt habe, sei ein respektvoller Umgang wichtig, machen die Veranstaltenden klar. Nach der Parade geht es für die Teilnehmenden noch zur „After Walk Party“ in den Ponyhof.