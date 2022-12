Den Jahreswechsel in Frankfurt feiern

Nach zwei Jahren unter Corona-Bedingungen darf in diesem Jahr wieder uneingeschränkt an Silvester gefeiert werden. Angebote in Frankfurt gibt es viele. Von Silvester-Cruise auf dem Schiff bis hin zur Ü30-Party – eine Auswahl.

Ob Lockdown, Ausgangssperre oder die Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl an Personen – die vergangenen zwei Winter waren geprägt von den Beschränkungen rund um die Corona-Pandemie. Dementsprechend ruhiger fielen auch viele Silvesterpartys aus. In diesem Jahr darf jedoch wieder gefeiert werden: Für alle bis dato unentschlossenen haben wir eine Auswahl an Partys – und es gibt reichlich – vorbereitet.Im Gibson Club findet dieses Jahr eine Silvesterparty unter dem Dresscode „Glamorous“ statt. Einlass ist ab 22 Uhr. Begleitet wird der Abend neben mehreren DJs von Trommlern und Tänzerinnen, die einen Abend „voller Euphorie, voller Magie, voller Glitter“ versprechen.Im Zoom wird mit elektronischer Musik ins neue Jahr gestartet. Ab 21 Uhr wartet ein prominentes Line-up rund um DJ Boris Brejcha, der seine „Fckng Serious“-Group aka Ann Clue, Deniz Bul, Moritz Hofbauer, Federico Gardenghi und Rampini dabei hat.Auch ein Klassiker der Frankfurter Nachtlebens darf nicht fehlen: Die 30 Plus Party findet statt – zum Jahreswechsel im beeindruckenden Ambiente des Zoo Gesellschaftshauses. Dort wird zu Musik des DJ Teams rund um Gil und Saber und zu den besten Songs aus Pop, Rock und Disco getanzt. Alle ab 30 Jahren sind herzlich eingeladen, bis 21 Uhr wartet ein 2-für-1-Getränke-Special auf alle Gäste.In der Batschkapp gibt es eine Reise durch die Jahrzehnte, denn getreu dem Motto „Alles90er & andere Ohrwürmer“ wird ab 22 Uhr ein Best of der 80er, 90er, 2000er, 2010er und 2020er gespielt. Dazu wartet Essen zur Stärkung, 100 Liter Glühwein for free und ein Feuerwerk im Außenbereich auf alle Gäste.Im Osten der Stadt, genauer gesagt im Fortuna Irgendwo, wird unter dem Motto und Dresscode „Peaky Blinders & Golden Twenties“ auf zwei Floors gefeiert. Darüber hinaus erhalten Gäste einen Welcome Drink und es wartet ein Champagner-Special, ein Indoor-Feuerwerk und „jede Menge TamTam“. Was das sein wird, erfährt man wohl nur vor Ort.Nur einen Katzensprung entfernt wird ebenfalls im Kunstverein Familie Montez e. V. ebenfalls im glamourösen Ambiente gefeiert. Unter der Honsellbrücke steht der Abend unter dem Motto „Roaring Montez“ und entsprechend dem Einfluss der 20er-Jahre. Auf zwei Floors, in goldglitzernden Ballsälen und unter Konfettiregen wird zu Musik mehrerer DJs sowie der Swingband „Die Schwindler“ getanzt. Höchste Zeit, Federboas, Zylinder und Hosenträger zu besorgen.Einen besonderen Jahreswechsel ermöglicht die Primus-Linie. Denn dieser ist nicht nur auf dem Wasser, sondern ermöglicht auch einen freien Blick auf die Skyline und das Feuerwerk um Mitternacht. Abfahrt ist um 20 Uhr am Eisernen Steg. Zum All-inklusive-Preis kann man die Kreationen des Küchenchefs genießen, während die Dance Classics zum Tanzen einladen.Normalerweise empfängt das Badias hungrige Schirn-Gäste vor oder nach ihrem Besuch in der Kunsthalle. Doch am 31. Dezember verwandeln sich die Räume in einen Maskenball, es wird getanzt und gefeiert. Erwünscht ist Abendgarderobe – Gäste kommen im Smoking, dunklem Anzug beziehungsweise im Abendkleid. Wer mag, trägt Maske. Für Speisen und Getränke wird gesorgt, im Eintrittspreis ist ein 30 Euro-Verzehrgutschein enthalten.Auch in Alt-Sachs wird das neue Jahr begrüßt – unter anderem im Dreikönigskeller. Dort wird ab 21 Uhr zu Mixed Music getanzt; der Einlass ist frei.Auch im Bahnhofsviertel wird gefeiert: In der Pik Dame wird ab 20 Uhr freudig dem Jahreswechsel entgegengejubelt. Weitere Details sollen noch bekannt gegeben werden, das Motto „Éclat“ spricht vielleicht aber auch für sich.