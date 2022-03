Lars Eidinger legt im Dough House auf

Am Samstag soll ein weiteres Mal unter dem Motto „Church of Love“ im Dough House gefeiert werden. Mit dabei ist Schauspieler und DJ Lars Eidinger, der mit seiner eklektischen Musikauswahl die Feiernden zum Tanzen bringen soll.

Schauspieler, Künstler und DJ Lars Eidinger legt am Samstag, den 2. April, im Dough House auf und bringt eine eklektische Sound-Auswahl mit. Die Nacht steht unter dem Motto „Church of Love“ und Eidinger selbst wird mit der gleichnamigen Church of Love-Crew in der Kapelle, einer der Ebenen des Clubs mit mit Altar und Beichtstuhl, auflegen. Auf dem Main Floor soll Hip Hop, der sowohl oldschool als auch newschool angelehnt ist, zum Tanzen animieren.Lars Eidinger arbeitete immer wieder als Musiker und DJ. Er veranstaltete an der Berliner Schaubühne regelmäßig Partys unter dem Motto „Autistic Disco“. Auch in der Schirn Kunsthalle legte er im Jahr 2019 unter jenem Motto bei der „Schirn at night“ auf.Insgesamt 200 Tickets werden online im Vorverkauf für 14 Euro angeboten. Eintrittskarten an der Abendkasse gibt es, solange der Platz reicht, für 15 Euro. Einen garantierten Einlass erhält man nur mit einem Vorverkaufs-Ticket oder vor 1 Uhr. Der Einlass beginnt um 23 Uhr.>>Das JOURNAL FRANKFURT verlost 3x2 Tickets über die Website . Der Teilnahmeschluss ist am 1. April.