Wo Frankfurt in den Mai tanzt

Clubs und Veranstaltungsorte in Frankfurt laden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum ausgelassenen Tanz in den Mai ein. Eine Übersicht über die verschiedenen Events und Locations im Stadtgebiet.

Vor knapp einem Monat hat der neue Club von Ardi Goldman im Ostend eröffnet, nun kann auch dort in den Mai getanzt werden. Ab 21 Uhr sorgen die DJS Dominik Schiele und Marco Söhnke, der unter anderen schon mit David Guetta oder Fedde la Grand gespielt hat, für die passende Stimmung in der „Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke“. Gespielt werden House, Disco und Club Classics. Tickets gibt es für 15 Euro, Tische können online reserviert werden.In der Honsellstraße geht es am Wochenende nicht nur in den Mai, sondern auch zurück in die Goldenen Zwanziger – entsprechende Outfits sind erwünscht. Unter dem Motto „Swing into May“ kündigt der Kunstverein Familie Montez „das größte retro-tastische Spektakel der Stadt voller Alkohol und sinnlicher Genüsse“ an. Dafür sorgen neben Party Resident DJ Timcat auch Live-Musiker an Violine und Saxophon sowie Swing- und Show-Tänzer. Los geht es um 20.30 Uhr, Tickets gibt es für knapp 19 Euro online In der Volksbühne im großen Hirschgraben wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag literarisch, musikalisch und infernalisch in den Mai getanzt. Verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler werden passende Texte auf der Bühne präsentieren. Auch die Band „Konzertgebräu“ wird anlässlich der Festlichkeiten im Unteren Foyer zum Tanz auffordern. Um 21 Uhr soll es losgehen. Tickets können für 22 Euro online erworben werden.Auch im Tanzhaus West wird in den Mai getanzt – und das auf vier Floors. So kann neben Techno auch zu House oder Downtempo getanzt werden. Auch DJ Jermaine Dotson, der seit 13 Jahren für das Tanzhaus West auflegt, ist am Start und feiert wie jedes Jahr gleichzeitig seinen Geburtstag. Die Veranstaltung startet um 22 Uhr und es werden rund 20 DJs auflegen. Das Tanzhaus West verlangt für den Eintritt 16 Euro sowie, unabhängig vom Impfstatus, einen tagesaktuellen Schnelltest.Mit „Hot Hits from 1980-2022“ lockt das Nachtleben Frankfurt zu seiner Tanz-in-den-Mai-Veranstaltung. DJ Boris Bude ist für die Musik zuständig. Er ist auch der Mann für die „Hit Happens“- und „Ohrwürmer“-Partys des Nachtleben. Da vor der Veranstaltung noch ein Konzert stattfindet, beginnt die Party um 23:30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.„Fix into May“ nennt sich die Party, zu der im Silbergold in den Mai getanzt werden kann. Ab 23.59 Uhr öffnet der Club seine Türen und bietet House Techno von DJ Markus Fix. Acht Euro kostet der Eintritt, Studierende zahlen vier Euro.Einen Rundumschlag an Genres bietet die Batschkapp : 80s, 90s, 00s, Batschkapp Klassiker, House, Hip-Hop, Indie, Dance, Charts und Hits spielt The Zoo DJ Team, um in den Mai zu feiern. Außerdem nimmt die Batschkapp die Party zum Anlass, den Sommergarten zu eröffnen. Auch in der Batschkapp folgt die Party auf ein Konzert, daher sind Feierfreudige ab 23.59 Uhr für zehn Euro eingeladen.