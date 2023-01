Städel Museum wird zum „Club Divine“

Anlässlich der aktuellen Sonderausstellung zu Guido Reni feiert das Städel am ersten Februar-Wochenende unter dem Titel „Club Divine“. Das Programm erstreckt sich dabei von Einblicken in die Ausstellung über „Art Battles“ bis hin zu einer langen Tanznacht.

Am Samstag, dem 4. Februar, veranstaltet das Städel Museum unter dem Titel „Club Divine“ eine Partynacht anlässlich der Sonderausstellung „Guido Reni. Der Göttliche“. Das geplante Programm dafür ist breitgefächert. So werden unter anderem junge Kunstexperten Einblicke in die Ausstellung geben und Kunstvermittler bei sogenannten „Art Battles“ das schillernde Leben und Werk des Künstlers diskutieren.Anschließend wird der Frankfurter DJ Richard Oberscheven den Abend mit elektronischen Beats füllen. Seine Sets beinhalten sowohl 90er House, als auch zeitgenössischere Stücke. Den Abschluss bildet die DJ und Produzentin TERR. Sie legt im Berliner Club Berghain auf und bringt ihren Sound nun ins Städel. Dieser besteht vor allem aus elektronischen Sounds mit Einflüssen von Grunge bis Electroclash oder auch klassischem Disco. Tickets gibt es im Onlineshop oder an der Abendkasse für 18 Euro und ermäßigt für 12 Euro. Einlass ist um 21 Uhr.