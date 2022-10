Ein Tag für das Lokale

Den „wahren Wert des Lokalen“ aufzeigen – das ist das Motto am Sonntag auf der Konstablerwache. Rund 30 Betriebe, Vereine und Künstler nehmen an dem Aktionstag teil und geben Tipps rund um Lastenräder und Energiesparen und versorgen mit regionalen Produkten.

Wie gestalten wir einen nachhaltigen Wandel in der Stadt? Und was kann ich selbst dazu beitragen? Antworten auf diese Fragen gibt es am Sonntag, dem 2. Oktober, auf der Konstablerwache: Unter dem Motto „Der wahre Wert des Lokalen“ findet dort ein Aktionstag rund um ein nachhaltiges und bewusstes Leben statt; Themen wie regionale Ernährung, Müllvermeidung und Energiesparen sollen aufgegriffen werden.Organisiert wird der Aktionstag vom Verein Transition Town Frankfurt; mit dabei sind über 30 Betriebe, Vereine und Künstler, die zum einen ihre Produkte anbieten und zum anderen Einblick in ihr Tun und Schaffen geben. So bietet der ADFC Frankfurt etwa einen kostenlosen Fahrradcheck an, ehrenamtliche Mitarbeiter verschiedener Frankfurter Reparaturcafés helfen, mitgebrachte Elektrokleingeräte wieder zum Laufen zu bringen. Darüber hinaus bieten lokale Erzeuger etwa selbst gemachte Marmelade, Wein aus der Pfalz und Bier aus Frankfurt an.Mittig auf dem Platz ist eine Fläche mit Tischen und Sitzplätzen vorgesehen, dort können Speisen und Getränke direkt verzehrt werden. Darüber hinaus wird es eine Bühne mit verschiedenen Programmpunkten wie Podiumsdiskussionen, Vorträge und Musikacts geben. Beginn auf der Konstablerwache ist ab 10 Uhr, die offizielle Eröffnung ist um 12 Uhr. Mehr zum Programm und Angebot gibt es hier