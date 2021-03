Neuer Fahrrad-Guide für Frankfurt

Pünktlich zum Start der diesjährigen Radsaison erscheint am heutigen Donnerstag das neue Heft RADFAHREN IN FRANKFURT & RHEIN-MAIN. Insgesamt 60 Touren für Ausflüge in Frankfurt und den umliegenden Regionen werden darin vorgestellt.

Der Frühling kommt! Höchste Zeit also, die nächsten Fahrradtouren zu planen. Zum Start der Radsaison 2021 ist seit Donnerstag, den 18. März, das neue Heft RADFAHREN IN FRANKFURT & RHEIN-MAIN des JOURNAL FRANKFURT im Handel erhältlich. Radsportfans können sich auf 60 ausgewählte Routen für Fahrradausflüge in Frankfurt und den umliegenden Regionen freuen.Das neue Heft stellt zahlreiche verschiedene Strecken vor – von speziell für Familien geeigneten Touren, über Strecken für Genießer:innen oder abenteuerlustige Mountainbike-Freaks, bis zur anspruchsvollen Rennradroute. Dabei enthalten die Übersichtskarten Details zu Streckenlänge, Fahrdauer und Höhenprofil der einzelnen Touren. Infos zu Sehenswürdigkeiten, Funfacts und von der Gastro-Redaktion empfohlene Einkehrmöglichkeiten auf den jeweiligen Touren ergänzen die einzelnen Tour-Vorstellungen. Durch perforierte Seiten können die Karten auch herausgetrennt und mitgenommen werden. Wer das Smartphone zum Navi umfunktionieren möchte, kann sich zudem alle Touren als GPX-Dateien auf das Handy laden.Zum Heft gehört zudem ein Service-Teil, der sich wichtigen Fragen rund um das Thema Zweirad widmet: Was sind die aktuellen Gadgets? Was sind die beliebtesten neuen Bike-Modelle? An welchen Fahrradguru kann ich mich bei Problemen wenden? Und welches ist das richtige E-Bike für mich? Darüber hinaus finden Leser:innen Artikel zu den Themen „Fahrradstadt Frankfurt“, dem Trend Lastenfahrräder, Pendeln mit dem Rad sowie sogenannten „Fahrrad-Abos“.RADFAHREN IN FRANKFURT & RHEIN-MAIN, ab sofort für 6,80 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich oder versandkostenfrei unter www.journal-frankfurt.de/shop bestellbar.