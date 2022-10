Neue RMV-App ab Mitte Oktober

Gescheiterte Tarifverhandlungen

Gewerkschaft droht mit nächstem Pilotenstreik

Vergangenen Freitag sorgte ein Warnstreik des Lufthansa-Cockpitpersonals für rund 800 ausgefallene Flüge allein in Frankfurt und München. Bislang ist keine Einigung in Sicht, die Vereinigung Cockpit kündigt nun einen weiteren Streik für Mittwoch und Donnerstag an.

Text: sie / Foto: AdobeStock/Markus Mainka