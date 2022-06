Rabatt für Einzel- und Tageskarten ab Januar 2023

Mit einem neuen Rabattangebot will der RMV den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver machen und vor allem Gelegenheitsfahrgäste ansprechen: Ab Januar 2023 soll es ein Angebot für Einzel- und Tageskarten geben, bei dem 25 Prozent gespart werden können.

Januar 2023 soll es kommen: Ein neues Tarifangebot des Rhein-Main-Verkehrsbunds (RMV), das Kurzstrecken-, Einzel- und Tagesfahrkarten im Erwachsenentarif um 25 Prozent vergünstigt. Das hat der RMV-Aufsichtsrat am vergangenen Mittwoch beschlossen. Der Rabatt kann für zehn Euro pro 30 Tage über die RMV-App, an Fahrkartenautomaten oder in Vertriebsstellen gekauft, und in die App oder auf das eTicket geladen werden.



„Das neue Rabattangebot passt perfekt für die gestiegene Zahl Homeoffice-Nutzer und Wochenendpendler“, meint Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Denn Hauptzielgruppe dieses Tarifangebots seien vor allem die Gelegenheitsfahrgäste. Und auch eine zweite Phase des Angebots sei schon in Planung: 2024 sollen RMV-Zeitkarten ebenfalls mit der Rabattfunktion für Kurzstrecken-, Einzel- und Tagesfahrkarten ausgestattet werden.



Trotz der Vergünstigungen für Fahrgäste, seien die finanziellen Herausforderungen für die Städte und Kommunen nicht zu missachten: „Schon heute finanzieren die Kommunen jeden fünften Euro für den regionalen Bus- und Bahnverkehr“, sagt Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises (CDU). „Beim Auffangen dieser Kostensteigerungen sind vor allem Bund und Land gefragt.“ Auch RMV-Geschäftsführer Knut Ringat teilte mit, dass für eine Mobilitätswende nicht ausschließlich Rabatte, sondern der Ausbau der Infrastruktur sowie die Ausweitung des Fahrplanangebots essentiell seien.