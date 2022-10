Neue Brücke für neue Gleise

Mit dem Bau einer neuen Mainbrücke und zwei weiteren Gleisen will die Deutsche Bahn die Strecke zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Stadion entlasten. Am Donnerstag haben die Bauarbeiten begonnen, bis 2029 sollen sie fertig gestellt werden.

Aktuell führen zwei Eisenbahnbrücken mit jeweils zwei Gleisen über den Main und verbinden auf direktem Weg die Strecke Frankfurt Stadion mit dem Frankfurter Hauptbahnhof. Um diese zu entlasten, baut die Deutsche Bahn (DB) nun eine weitere Mainbrücke mit ebenfalls zwei Gleisen. Am Donnerstag wurde mit den Arbeiten an dem Großprojekt „Knoten Frankfurt-Stadion“ begonnen, das Teil des bundesweiten Bahnprojekts „Deutschlandtakt“ ist.



Ziel des Ausbaus: sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch den Fernverkehr zu entlasten. „Sechs statt bislang vier Gleise und eine neue Mainbrücke schaffen Platz für rund 40 Prozent mehr Züge im Zulauf auf den Hauptbahnhof“, so Berthold Huber, Vorstand Infrastruktur Deutsche Bahn AG. Dadurch trenne man den Nah- vom Fernverkehr und könne so „ein Nadelöhr im Streckennetz“ auflösen.



In den vergangenen Wochen wurde laut DB bereits in Niederrad an den vorhandenen Gleisen gearbeitet und etwa der Bau einer neuen Lärmschutzwand vorbereitet. Darüber hinaus wurde das ehemalige Empfangsgebäude des alten Bahnhofs Niederrad zurückgebaut. Dort soll dann die neue Mainbrücke montiert werden. Fertig gestellt werden soll das Projekt bis 2029; dafür investieren die Deutsche Bahn, der Bund und das Land Hessen rund 440 Millionen Euro.



Insgesamt setzt sich das Bahnprojekt „Knoten Frankfurt-Stadion“ aus drei Baustufen zusammen. Bis 2015 wurden dafür bereits neue Gleise im Bereich des Bahnhofs Frankfurt-Stadion eingebaut, mit dem Brückenbau folgt nun die zweite Phase. In der letzten soll dann die Strecke zwischen dem Stadion und Zeppelinheim ausgebaut werden.