Tunnelbauarbeiten für U5-Verlängerung abgeschlossen

Die Verlängerung der U5 ins Europaviertel nimmt Gestalt an: Die Tunnelbauarbeiten unter dem Platz der Republik wurden nun abgeschlossen. Als nächstes sollen die Bauarbeiten an der Station Güterplatz beginnen.

Die Verlängerung der U5 in Richtung Europaviertel ist einen Schritt weiter. Die Tunnelbauarbeiten unter dem Platz der Republik in beiden Röhren wurden erfolgreich abgeschlossen. Dafür habe man etwa 17 Meter unter der Station rund 850 Meter je Röhre aufgefahren. 28 Tunnelbauer haben daraufhin im bergmännischen Vortrieb unter Druckluft insgesamt 14 Meter Tunnel gebaut. „Mit der Fertigstellung des Tunnels sind zwei Premieren im Frankfurter Untergrund erfolgreich gelungen: Der erste maschinelle Tunnelvortrieb mit einer Tunnelbohrmaschine und die Herstellung des Anschlusses im bergmännischen Vortrieb unter Druckluft“, so Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen).



Mit einer Tunnelinnenschale habe man eine aufwändige Übergangskonstruktion hergestellt, die die neuen Tunnelröhren mit dem alten Bestandsbauwerk aus den 1990er Jahren verbindet. Mit dem Abschluss des Tunnelbaus können nun die Aushub- und Bauarbeiten an der Station Güterplatz beginnen. Nachdem die Tunnelbauarbeiten abgeschlossen sind, können die beiden Tunnelröhren im Bereich der Station verfüllt werden, damit die breite Baugrube sicher ausgehoben werden kann.