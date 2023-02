Streckensperrungen in und um Frankfurt

In den Osterferien müssen sich Fahrgäste auf deutliche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen, denn die Deutsche Bahn bündelt zahlreiche Bauvorhaben. So wird unter anderem der City-Tunnel gesperrt. Einige Linien, wie die S7, sind schon jetzt betroffen.

Wer in den Osterferien mit der S-Bahn in und um Frankfurt unterwegs ist, muss mit zahlreichen Einschränkungen und Streckensperrungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sollen in den Ferien – und vor allem in den Nachtstunden – zahlreiche Einzelbauprojekte gebündelt bearbeitet werden. Betroffen sind demnach unter anderem der City-Tunnel Frankfurt, hinzu kommen Arbeiten im City-Tunnel Offenbach. Parallel dazu schreiten auch die Arbeiten an den eigenen Gleisen für die S6 zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel voran.Konkret sollen die Hauptarbeiten im Frankfurter City-Tunnel – laut DB der Stammstrecke der S-Bahn Rhein-Main – am 31. März beginnen und bis zum 24. April dauern. In diesem Zeitraum soll der Abschnitt zwischen der Frankfurter Hauptwache bis Offenbach Ost beziehungsweise Frankfurt Süd komplett gesperrt und von keinem Zug befahrbar sein. Laut DB wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten – so unter anderem für die S6 zwischen Friedberg und Frankfurt. Andere Linien, wie die S1, 2 und 9 enden an der Hauptwache.Auch Regionalzüge in und aus Richtung Mittelhessen sind betroffen. Diese werden über Hanau zum Frankfurter Hauptbahnhof umgeleitet beziehungsweise enden in Hanau, Frankfurt-Süd oder Offenbach. An den Werktagen sollen stündlich Pendelzüge von Friedberg über Friedrichsdorf nach Frankfurt fahren. Laut DB soll der Hauptbahnhof in den Bauphasen weiter aus allen Richtungen erreichbar bleiben.Erste Arbeiten am City-Tunnel sollen bereits ab dem 5. März beginnen. Der Gleis-Ausbau für die S6 hat mit ersten Arbeiten am 3. Februar begonnen und geht bis 13. März im Bereich Bad Vilbel und Eschersheim. Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich vor Fahrtantritt unter www.rmv.de, www.bahn.de oder im DB Navigator über Reise- und Anschlussmöglichkeiten zu informieren. Dort würde auch angezeigt, welche Alternativen es für Reisende mit U-Bahn, Tram oder Bussen gebe. Zusätzlich wolle man ab Mitte Februar einen ausführlichen Überblick zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren auf der Internetseite: www.bahn.de/ersatzverkehr-rhein-main geben.Seit Montag, 13. Februar, fallen alle Züge der Linie S7 (S-Bahn Rhein-Main) aus. Grund dafür sind die Arbeiten für das moderne elektronische Stellwerk (ESTW), das auf der Strecke Mannheim – Frankfurt künftig die Weichen und Signale stellen wird. Bis zum 31. März fallen dementsprechend alle S-Bahn-Fahrten zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Riedstadt-Goddelau aus. Die DB hat in dieser Zeit einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Alternativ können laut DB die Züge der RE 70, die zusätzlich in Riedstadt-Wolfskehlen, Groß-Gerau-Dornheim, Walldorf und Zeppelinheim halten, genutzt werden. Die IC/ICE sind während der Bauarbeiten bis zu 30 Minuten länger unterwegs, da sie über alternative Routen fahren.