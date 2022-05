9-Euro-Monatsticket: Der Vorverkauf ist gestartet

Am Montag ist der Vorverkauf für das 9-Euro-Monatsticket gestartet. Im Juni, Juli und August können Nutzende bundesweit mit Bus und Bahn fahren. Doch wie bekommt man ein Ticket und was muss beachtet werden? Die wichtigsten Fakten in der Übersicht.

Am Montag ist der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets gestartet. Es handelt sich dabei um eine Monatskarte. Drei Monate lang, im Juni, Juli und August, kann man mit dem Ticket im gesamten öffentlichen Verkehr und dem Regionalverkehr in Deutschland fahren. Wer das Ticket alle drei Monate nutzen will, zahlt entsprechend 27 Euro. „Eine Monatskarte in Frankfurt kostet etwa in Preisstufe 3 derzeit 94,50 Euro. Mit dem neuen Ticket spart man in drei Monaten also mehr als 256 Euro“, sagt der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Kaweh Mansoori (SPD).Das Ticket können alle Menschen erwerben, die den öffentlichen Personennahverkehr nutzen wollen. Kinder unter 6 Jahren können kostenlos auf dem Ticket der Eltern fahren. Alle, die bereits ein bestehendes Abo haben, wie etwa eine Monats- oder Jahreskarte für die Bahn, bekommen die betroffenen Monate automatisch auf neun Euro abgesenkt. Eine entsprechende Benachrichtigung über die Verrechnung des Tickets sollen die Abonnement-Nutzenden zeitnah bekommen, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn.Ausgenommen vom 9-Euro-Ticket ist der Fernverkehr mit Bus und Bahn, also mit ICE, IC, EC und Fernbus. Reisende mit dem Fahrrad müssen eine Fahrradkarte kaufen, sofern es keine andere Regelung im jeweiligen Zug gibt. Auch für Hunde kann grundsätzlich kein 9-Euro-Ticket erworben werden. Sie müssen, wie sonst üblich, gemäß der regulären Tarifbestimmungen, je nach Verbund gegebenenfalls mit einem separaten Ticket, mitgenommen werden.Es kann in den Apps, online , an den Fahrkartenautomaten oder vor Ort bei den Nahverkehrsunternehmen erworben werden. Jeder Kaufende bekommt dabei ein personalisiertes Ticket. Es gilt immer jeweils bis zum Ende des Monats, in dem es gekauft wurde. Dementsprechend empfiehlt es sich das Ticket zu Monatsbeginn zu kaufen.