Verkehrseinschränkungen rund um den Hauptbahnhof

Gleisbauarbeiten sowie andere Arbeiten rund um den Hauptbahnhof sollen ab Montag den Nahverkehr beeinträchtigen. Neben Fahrplanänderungen bei den Straßenbahn- und Nachtbuslinien wird es auch Einschränkungen und Umleitungen für den restlichen Verkehr geben.

Von Montag, dem 28. Februar, bis Samstag, den 12. März, fahren keine Straßenbahnen und Nachtbusse zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Platz der Republik. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 11, 14, 16, 17, und 21. Die Nachtbuslinien N4, N11 und N16 in Richtung Hauptbahnhof werden umgeleitet. Grund dafür ist die Erneuerung der Weichen in die Niddastraße zwischen Platz der Republik und Hauptbahnhof. Darüber hinaus sollen die ausgefahrerenen Schienen in Richtung Hauptbahnhof ausgewechselt werden.Im Zuge der Gleisbauarbeiten soll auch die Düsseldorfer Straße zwischen Platz der Republik und Poststraße in Richtung Hauptbahnhof für den Autoverkehr gesperrt werden. Umfahren kann man die Absperrung über die Mainzer Landstraße, die Taunusanlage und die Taunusstraße. Fußgängerinnen und Fußgänger sollen entlang der Baustelle geführt werden.Diewird im Westen zwischen Höchst Zuckerschwerdtstraße, Güterplatz und Festhalle/Messe und im Osten zwischen Fechenheim Schießhüttenstraße, Münchener Straße sowie Hauptbahnhof fahren. Zwischen Hauptbahnhof/Münchener Straße und der Haltestelle Güterplatz fährt sie nicht.Diesoll vom Ernst-May-Platz in Bornheim bis Hauptbahnhof/Münchener Straße fahren und von dort aus zum Stadion umgeleitet werden; Fahrten zwischen Hauptbahnhof/Münchener Straße und Mönchhofstraße finden auf der Linie 14 nicht statt.Diefährt nicht zwischen Hohenstaufenstraße und Baseler Platz. Von Ginnheim kommende Bahnen fahren bis zur Hohenstaufenstraße und werden von dort über den Güterplatz zur Mönchhofsstraße umgeleitet, um auf der Mainzer Landstraße und der Kleyerstraße die Linie 14 zu ersetzen. Von Offenbach Stadtgrenze aus fährt die LInie 16 bis Baseler Platz und bis Hauptbahnhof Südseite.Die Bahnen dersollen vom Rebstockbad bis zur Hohenstaufenstraße und von dort über Güterplatz und Galluswarte bis Nied Kirche fahren. Von Neu-Isenburg aus fahren sie bis zum Baseler Platz den gewohnten Linienweg, biegen dann zur Südseite des Hauptbahnhofs ab und enden an der Pforzheimer Straße. Die Haltestellen zwischen Baseler Platz und Hohenstaufenstraße werden somit nicht angefahren.Dieentfällt komplett in der Umbauzeit und soll durch die umgeleiteten Linien 14 und 17 ersetzt werden.Darüber hinaus sollen U-Bahnen und S-Bahnen in dieser Zeit Abhilfe leisten und in maximaler Kapazität eingesetzt werden. U-Bahnen der Linie U4 verbinden den Willy-Brandt-Platz mit dem Hauptbahnhof und der Station Festhalle/Messe. Die S-Bahnlinien S3, S4, S5 und S6 befahren die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Galluswarte. Weitere Informationen zur aktuellen Verkehrssituation können über mainziel.de eingesehen werden. Über Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel können sich Fahrgäste auf der Webseite rmv-frankfurt.de informieren sowie über das RMV-Servicetelefon unter der Nummer 069/24 24 80 24.