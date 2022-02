Linie 18 wird teilweise umgeleitet

Stickoxid-Werte gesunken

Vorerst keine Fahrverbote in Frankfurt

Im vergangenen Jahr sind in Hessen erstmals die Grenzwerte für schädliches Stickstoffdioxid eingehalten worden – auch in Frankfurt. Die im Luftreinhalteplan vorgesehenen Fahrverbote werden so erst einmal nicht in Kraft treten. Ganz vom Tisch sind sie jedoch nicht.

Text: sie / Foto: red