Keine Trams zwischen Platz der Republik und Rebstöcker Straße

Seit dem frühen Montagmorgen können Fahrgäste keine Straßenbahnen zwischen den Haltestellen Rebstöcker Straße und Platz der Republik nutzen. Betroffen sind Bahnen der Linien 11, 14 und 21; Grund dafür sind Gleis- und Weichenarbeiten auf der Mainzer Landstraße, wie die Stadt mitgeteilt hat. Bis zur Fertigstellung der Arbeiten am 5. September verkehren die betroffenen Trams auf geänderten Strecken.Die Route der Straßenbahnwurde in zwei separate Abschnitte aufgeteilt. Die Bahn fährt zwischen den Stationen Zuckschwerdtstraße und Rebstöckerstraße sowie zwischen Hauptbahnhof und Messe. Dieverkehrt künftig nur noch vom Ernst-May-Platz bis zur Heilbronner Straße über die Haltestelle Hauptbahnhof Südseite. Diewird in dieser Zeit vom Stadion bis zum Westbahnhof, über Hauptbahnhof und Hohenstaufenstraße, verkehren. Der Ebbelwei-Express fährt die Stationen Hauptbahnhof, Platz der Republik, Hohenstaufenstraße und Festhalle/Messe bis zum 5. September nicht an.Wie die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiQ und die VGF mitteilen, ist zudem ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen eingerichtet. Dieser fährt etwa zwischen den Haltestellen Mönchhofstraße und Hohenstaufenstraße und ersetzt so die Linie 14. Weiter heißt es, die S-Bahnen über den Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt stellten in vielen Fällen ebenfalls eine Alternative dar. Eine Übersichtskarte gibt es hier.