Schnellere Sicherheitskontrolle dank neuem Service

Dank eines neuen Service können Fluggäste am Frankfurter Flughafen online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Dies ermöglicht einen exklusiven Zugang zu einer Kontrollstelle.

Um längere Wartezeiten in der Gepäck- und Personenkontrolle zu vermeiden, bietet der Frankfurter Flughafen seit vergangenem Montag „FRA SmartWay“ an. Fluggäste können mit diesem neuen Service online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Dadurch erhalten sie einen exklusiven Zugang zu einer Kontrollstelle.Der Service ist Angaben zufolge kostenlos und erfordert keine Registrierung, nur die E-Mail-Adresse und Flugdetails. Außerdem kann eine Reservierung ab 72 Stunden vor Abflug und für Gruppen von bis zu sechs Personen vorgenommen werden.Das neue Service-Angebot, das vom externen Dienstleister „Clear“ zur Verfügung gestellt wird, befindet sich in einer Testphase. Es ist momentan nur für Flüge in Terminal 1 und 2 verfügbar. Laut Internetseite des Anbieters existiert der Service an 16 verschiedenen Flughäfen in Europa und Nordamerika, unter anderem am Flughafen Berlin Brandenburg und am John F. Kennedy International Airport.Weitere Informationen zu dem neuen Service sind hier erhältlich.