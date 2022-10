Pflanzen und Parklets für den Oeder Weg

Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Nebenstraße mit mehr Aufenthaltsqualität hat die Stadt ab November den nächsten Schritt zur Umgestaltung des Oeder Wegs geplant: Große Pflanztröge und mehrere Parklets sollen das Straßenbild „nachhaltig ändern“.

Bereits seit August vergangenen Jahres wird der Oeder Weg schrittweise zur fahrradfreundlichen Nebenstraße umgebaut. Nun steht der nächste Schritt an: Ab Anfang November will die Stadt mehrere Pflanztröge am Fahrbahnrand aufstellen und bepflanzen. Sie sollen die Fahrbahn von den Außengastronomieflächen abgrenzen. Darüber hinaus sollen sogenannte Parklets aufgestellt werden; also mobile Sitzmöglichkeiten, meist aus Holz, auf ehemaligen Parkflächen.



Mit diesen Maßnahmen will die Stadt das Straßenbild im Oeder Weg „nachhaltig ändern“. Dafür sollen beispielsweise in „platzähnlichen Seitenbereichen“, wie nahe des Bücherschranks an der Einmündung Bornwiesenweg oder am Eiscafé am Oberweg, neben großen Blumentöpfen auch Drehliegen oder Bänke aufgestellt werden. Mit Laubbäumen, Stauden und Bodendeckern in den Pflanztrögen und Töpfen solle die Straße deutlich grüner und aufenthaltsfreundlicher werden, heißt es vonseiten der Stadt.



Nachdem im vergangenen Jahr bereits eine Schranke in Höhe des Flemings Hotels errichtet und Fahrradstreifen sowie Einmündungsbereiche markiert wurden, folgte im Frühjahr eine Diagonalsperre, die den Autoverkehr aus Richtung Norden nicht mehr geradeaus durch den Oeder Weg fahren lässt. Darüber hinaus legte die Stadt sogenannte „Multifunktionsstreifen“ mit Platz für Außengastronomie und neue Fahrradbügel an. Der nun anstehende Umbauschritt wird dieses Jahr voraussichtlich nicht mehr fertig werden: Wie die Stadt mitteilte, könnten einzelne der insgesamt fünf geplanten Parklets aufgrund langer Lieferfristen wohl erst im kommenden Frühjahr aufgestellt werden.