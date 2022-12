Mehr Platz und mehr Fahrten

Seit Sonntag fahren Busse und Bahnen in der Stadt nach einem neuen Fahrplan. Dieser sieht mehr Platz durch Gelenkbusse, zusätzliche Fahrten oder auch neue Haltestellen vor. Darüber hinaus führt seit diesem Monat eine neue Expressbuslinie zum Flughafen.

Seit Sonntag gilt nun ein neuer Fahrplan für Bus und Bahn in der Stadt. Neben einem ausgebauten Angebot auf vielen Linien, fährt nun eine vierte Expressbuslinie Richtung Flughafen. Mit dem neuen Fahrplan wolle die Stadt das Nahverkehrsnetz attraktiver und umweltfreundlicher gestalten und dadurch die angestrebte Mobilitätswende vorantreiben, erklärt Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen).



Auf der Linie 25 zwischen Berkersheim Bahnhof und Nieder-Erlenbach Fuchsloch kommen montags bis freitags am frühen Morgen zwei Fahrten hinzu. So können die Fahrgäste aus Nieder-Erlenbach und Harheim die ersten beiden Abfahrten der S6 Richtung Hauptbahnhof und Innenstadt erreichen. Auf der Linie 40 zwischen Enkheim am Hessen-Center und Bergen-Ost wurde zudem eine zusätzliche Haltestelle in der Vilbeler Landstraße an der Einmündung der Voltenseestraße in beide Richtungen eingerichtet.



Die Linien 41 zwischen Offenbach Hauptbahnhof und Seckbach Leonhardsgasse sowie die Linie 44 zwischen Fechenheim Friedhof und Seckbach Leonhardsgasse wurden um zwei Minuten Fahrtzeit pro Richtung erhöht. Diese beiden Linien seien laut Stadt durch den Bau des Riederwaldtunnels länger unterwegs. Die Linie 50 zwischen Unterliederbach West und Bockenheimer Warte wird künftig von einem Gelenkbus befahren, um mehr Fahrgäste zu befördern. Zudem wird die Linie von nun an an den Wochenenden bereits ab 4 Uhr statt erst ab 5.45 Uhr befahren.



Auf der Linie 54 zwischen Sindlingen Friedhof und Rebstock Leonardo-da-Vinci-Allee fährt nun ein zusätzlicher Bus an Schultagen. Dieser startet um 7.15 Uhr am Griesheimer Bahnhof. Die Linie 59 zwischen Unterliederbach Cheruskerweg und Griesheim Erzbergstraße wird fortan zwischen 7 Uhr und 9 Uhr öfter verkehren. Die Fahrt zum Gymnasium Römerhof wird zudem um 7.04 Uhr mit einem Gelenkbus durchgeführt. Die Metrolinien M72 zwischen Nordwestzentrum und Rödelheim Bahnhof sowie M73 zwischen Nordwestzentrum und Westbahnhof sollen künftig an Samstagen tagsüber mit Gelenkbussen befahren werden, um mehr Platz zu bieten.



Seit diesem Monat fährt die aus Höchst kommende Buslinie 53 von Zeilsheim im 30-Minuten-Takt verlängert zum Flughafen Terminal 1. Um sie von den normalen Bussen auf der Linie zu unterscheiden, wird sie als Liniennummer X53 gekennzeichnet. Sie fährt an allen Tagen der Woche von 4 Uhr bis 1 Uhr im 30-Minuten-Takt.