Zusätzliche Gleise in Richtung Hauptbahnhof

Um den stockenden Bahnverkehr in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof aufzulösen, erweitert die Deutsche Bahn die Strecken zwischen Stadion, Niederrad und Hauptbahnhof mit zwei Gleisen. Zudem soll eine dritte Eisenbahnbrücke über den Main gebaut werden.

Damit das Schienennetz in und um Frankfurt weiter ausgedehnt wird, baut die Deutsche Bahn (DB) mit dem Projekt „Knoten Frankfurt-Stadion” die Strecken aus Richtung Frankfurt Stadion über Niederrad zum Frankfurter Hauptbahnhof aus. Die Anzahl der Gleise wird von vier auf sechs erhöht. Zusätzlich sei der Bau einer dritten Eisenbahnbrücke über den Main geplant, teilte die DB mit. So würden die S-Bahn sowie der Fern- und Regionalverkehr voneinander getrennt, um künftig pünktlicher und zuverlässiger zu fahren.Die Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Frankfurt Stadion und dem Abzweig Gutleutstraße sollen im August starten. Vom Stadion bis zur nördlich des Mains gelegenen Eisenbahnbrücke über die Gutleutstraße sollen dann auf dreieinhalb Kilometern zwei neue Gleise entstehen. Zudem werden laut DB-Mitteilung in den kommenden Jahren insgesamt sieben Eisenbahnüberführungen erneuert oder neu errichtet.Neben dem Schienen- und Brückenausbau entstehe am alten Bahnhof in Niederrad eine etwa 1000 Quadratmeter große Baustelleneinrichtungsfläche, die Materialien und Baugeräte aufbewahrt, heißt es von der DB. Außerdem sollen dort Container für die Bauüberwachung aufstellt werden. Während der Bauarbeiten errichtet die Bahn temporäre Lärmschutzwände; zudem sollen zum Beispiel in Niederrad auf über zwei Kilometern komplett neue Schallschutzwände entstehen, so die Mitteilung der DB.Das dreistufige Bahnprojekt „Knoten Frankfurt-Stadion” ist Teil des Infrastrukturentwicklungsprogramms Frankfurt RheinMainplus, in das Bund, Land, Stadt, RMV und DB AG involviert sind. 2015 wurde mit dem Einbau neuer Gleisverbindungen im Bereich des Bahnhofs Frankfurt-Stadion der erste Schritt abgeschlossen. Die nun anstehenden Arbeiten stellen die zweite Stufe dar. Abschließend soll in der dritten Baustufe der Abschnitt zwischen Frankfurt-Stadion und Zeppelinheim ausgebaut werden. Die DB plant das Bauende für 2030.Am Dienstag, den 29. März, lädt die DB um 18 Uhr zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein, um offene Fragen zu klären und Anwohner und Interessierte über die Planung sowie den Zeitplan zu informieren. Der Zugangslink ist unter www.knoten-stadion.de zu finden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.