Autobahn-Lückenschluss wird deutlich teurer

Der Lückenschluss zwischen der A66 und der A661 wird wohl deutlich teurer als bisher geplant. Mehr als 600 Millionen Euro könnte der Bau letztlich kosten, durch den Ukraine-Krieg und die hohe Inflation dürften die Kosten aber noch weiter steigen.

Der Lückenschluss zwischen der A66 und der A661 im Osten Frankfurts könnte noch einmal deutlich teurer werden als ursprünglich geplant. Bisher war dafür von 477 Millionen Euro die Rede. Wie die Autobahn GmbH nun gegenüber der Hessenschau sagte, werden die Kosten voraussichtlich auf mehr als 600 Millionen Euro steigen.



Bis 2031 soll die Lücke zwischen der A66 und der A661 auf knapp zwei Kilometern geschlossen werden. Bestandteil davon ist auch der etwa 1,1 Kilometer lange Riederwaldtunnel, mit dem der Verkehr künftig nicht mehr durch das Wohngebiet, sondern unterirdisch geführt werden soll. Die Kosten für den Lückenschluss sind in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen. Grund für den erneuten Anstieg sollen vor allem die Baukosten sein, die seit der letzten Schätzung 2017 um rund 30 Prozent gestiegen wären, so die Autobahn GmbH gegenüber der Hessenschau. Auch die erst 2019 beschlossene Einhausung der A661 zwischen Bornheim und Seckbach dürfte noch nicht Teil der Schätzung gewesen sein. Allein die Kosten für den Bau des grünen Deckels dort wurden im vergangenen Jahr auf 188 bis 258 Millionen Euro geschätzt.



Bis Ende des Jahres soll die genaue Summe für den Lückenschluss wohl feststehen. Ob es dann auch bis zur Fertigstellung dabei bleibt, ist unklar. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die hohe Inflation könnten die Kosten in den kommenden Jahren noch weiter steigen.