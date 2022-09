Al-Wazir will Nachfolge-Ticket bis Anfang 2023

Aktuell wird über ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket diskutiert. Laut Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir könnte dieses Anfang Januar 2023 kommen und deutschlandweit gelten. Auch erste Preisvorschläge gibt es bereits.

Seit Wochen wird in den Verkehrsverbünden über ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket diskutiert. Bei dem digitalen Treffen der Verkehrsminister haben sich die Länder dazu bereit erklärt, mit dem Bund über ein Nachfolgeticket zu verhandeln. Dieses soll möglichst Anfang Januar 2023 bundesweit gelten, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) am Montagabend dem Hessischen Rundfunk. In den kommenden Tagen und Wochen soll es darum gehen, wie viel ein Nachfolgeticket kosten könnte. Dabei rede man von einer Spanne von 49 Euro bis 69 Euro sowie einer günstigeren Variante für Bedürftige, so Al-Wazir. Die vergünstigte Variante bewege sich dabei bei ungefähr 31 Euro. Darüber verhandeln die Verkehrsminister nun mit dem Bundesverkehrsministerium. Über einen entsprechenden Vorschlag wolle man sich bis Mitte Oktober und pünktlich vor der Verkehrsministerkonferenz in Bremen verständigen.