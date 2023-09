Wer behauptet, im Sinne der Demokratie oder gar in dem Versuch, diese zu retten, undemokratisch handelt, ist keinen Deut besser als diejenigen, die er bekämpft, findet unser Autor. Eine Kolumne von Christoph Schröder.

Kein undemokratisches Handeln im Sinne der Demokratie

Die Spaltung der Gesellschaft wird nicht nur von einer einzelnen Gruppe vorangetrieben

Hier geht es um demokratische Grundrechte

Kürzlich las ich in dem sehr klugen neuen Roman des Schriftstellers Thomas Hettche folgenden Satz: „Jede Kulturrevolution versteht den moralischen Terror, den sie ausübt, wie Robespierre als Ausfluss von Tugend.“ Diese Erkenntnis ließe sich derzeit auf sehr viele Bewegungen anwenden. Wer in der festen Überzeugung lebt, auf der richtigen Seite zu stehen, hat ganz offensichtlich eine geringere Hemmschwelle, das Recht zu brechen, wenn es ihm gerade in den Kram passt.Es ist ein sofort erkennbares Paradoxon: Wer behauptet, im Sinne der Demokratie oder gar in dem Versuch, diese zu retten, undemokratisch handelt, ist keinen Deut besser als diejenigen, die er bekämpft. Wer Antidemokraten mit Mitteln bekämpft, die dem Rechtsstaat zuwiderlaufen, zeigt damit wahlweise sein Misstrauen oder seine Verachtung gegenüber jener demokratischen Ordnung, die er zu schützen vorgibt.Präziser gesagt: Die vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft wird per definitionem nicht nur von einer einzelnen Gruppe vorangetrieben. Das war eine lange Vorrede. Zur Sache: Mitglieder der Antifa Frankfurt haben im Netz die Privatadressen der AfD-Kandidaten zur Landtagswahl in Hessen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang mehr oder weniger offen zu Gewalt gegen besagte Politiker aufgerufen.Um das klar zu sagen (schlimm, dass das überhaupt nötig ist): Ich finde die AfD insgesamt in etwa so notwendig und sympathisch wie den Schmutz unter meinen Fingernägeln. Ich finde aber auch, dass niemand, und schon gar nicht die so genannte Antifa, das Recht dazu hat, zu Gewalt gegen Menschen, welche Menschen auch immer das sein mögen, aufzurufen oder diese Menschen durch die Nennung ihrer privaten Adressen zur Zielscheibe gewaltbereiter Welterlöser zu machen. Wer Faschisten mit solchen Mitteln bekämpft, ist selbst ein Faschist. Nochmal: Hier geht es nicht um dubiose Hufeisentheorien oder ähnliches. Hier geht es um demokratische Grundrechte. Die gelten für alle. Auch für AfD-Politiker.