Wie sieht Frankfurts Zoo der Zukunft aus?

In der sechsten Folge unseres Podcasts „Am Puls der Stadt“ sprechen wir mit Zoo-Direktorin Christina Geiger über Naturschutz, künftige Pläne für den Frankfurter Zoo und ihr Lieblingstier.

Zoo-Direktorin Christina Geiger zu Gast im JOURNAL-Podcast

Am Puls der Stadt

Der Frankfurter Zoo ist beliebt: Mit über 750 000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2023 ist er einer der meist besuchten Zoos Deutschland. 2024 hatte der Zoo außerdem ein Jubiläum zu feiern: Vor 150 Jahren, gerade mal 16 Jahre nach seiner Gründung 1858, zog er mit allen Tieren und einigen Gebäuden vom Westen der Stadt in den Osten um, wo ihm auf der Pfingstweide ein größeres Gelände zur Verfügung stand.Seitdem hat sich bei der Tierhaltung viel getan und der Zoo hat sich immer wieder verändert, jede Epoche hat ihre Spuren hinterlassen. Zuletzt wurden im Januar 2024 ein neuer inklusiver Spielplatz eingerichtet und Anfang Juli der Umbau der Löwen-Außenanlage abgeschlossen. Doch es gibt weitere Pläne. Wie sieht der Zoo der Zukunft aus?In unserer sechsten Folge haben Heike Fauser und Jasmin Schülke die Zoo-Direktorin Christina Geiger zu Gast. Bevor sie Direktorin wurde, arbeitete sie als Tierärztin im Frankfurter Zoo und hat als Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung die Entwicklung des Zoos entscheidend mitgestaltet.Mit ihr sprechen wir darüber, welche Relevanz Zoos heute haben, über den Masterplan des Zoos sowie über Naturschutz . Die Direktorin gibt Einblicke in ihre Arbeit und erzählt, welches ihr Lieblingstier ist. Wer das erfahren möchte, hört rein in den sechsten JOURNAL-Podcast „Am Puls der Stadt“: überall dort, wo es Podcasts gibt und unter www.journal-frankfurt.de/podcast