Wie sicher ist es in Frankfurt?

In der fünften Folge unseres Podcasts „Am Puls der Stadt“ sprechen wir mit dem ehemaligen Leiter der Stadtpolizei, Matthias Heinrich, über die Sicherheit in Frankfurt.

Welche anderen Themen Matthias Heinrich beschäftigen, hören Sie hier:

Am Puls der Stadt

Kostenlos abonnieren können Sie den Podcast unter anderem bei Apple Podcasts und Spotify – oder im Podcatcher Ihrer Wahl über den RSS-Feed klsv9c.podcaster.de/am-puls-der-stadt.rss.

Laut der repräsentativen Umfrage „Leben in Frankfurt“ (2024) stuft über ein Drittel der Befragten Frankfurt als unsicher ein, was einem Anstieg um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Laut Polizeistatistik ist die Zahl der Straftaten in Frankfurt 2023 um 5922 Fälle auf insgesamt 114 969 gestiegen. In unserer fünften Podcast-Folge „Am Puls der Stadt“ sprechen wir mit einem Experten, der mit dem Thema Sicherheit bestens vertraut ist, nämlich Matthias Heinrich. Er war Leiter der Stadtpolizei und ist nach fast 18 Jahren in dieser Position Mitte Januar in den Ruhestand gegangen.Die Stadtpolizei ist ergänzend zur Landespolizei tätig, ihre Zuständigkeit endet an den Stadtgrenzen Frankfurts. Sie ist 2007 ins Leben gerufen worden. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderen die Gefahrenabwehr (zum Beispiel Drogen, Alkohol, Betteln), Lärmschutz, Ermittlungen bei Mülldelikten, Unterstützung bei Maßnahmen im Bahnhofsviertel , Schutz der Stadtreinigung, damit diese im Bahnhofsviertel sauber machen kann. Kontrolle von illegaler Prostitution und Glücksspiel sowie der tägliche Streifendienst.Heinrich bemängelt vor allem, dass der Respekt vor den Einsatzkräften schwindet. Dies bildet sich auch in den Zahlen der Polizeistatistik ab: 2023 erreichte die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte in Hessen einen traurigen Höchststand: 2600 Fälle wurden registriert. Die Zahlen für 2024 werden im Frühjahr veröffentlicht. Nach Einschätzung des Innenministeriums bewegten diese sich auf ähnlichem Niveau. Die CDU Frankfurt hat vor kurzem Body-Cams für die Stadtpolizei gefordert, um deren Sicherheit zu stärken. Eine Maßnahme die Matthias Heinrich ausdrücklich begrüßt.Die fünfte Folge unseres JOURNAL-Podcasts hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und unter www.journal-frankfurt.de/podcast