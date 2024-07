Hat die Stadt ein Verkehrskonzept?

Das postfaktische Zeitalter

What about?

Themen mit Konfliktpotential sind der Nährboden für Whataboutism – besonders in den sozialen Medien. In seiner Kolumne legt Christoph Schröder den Finger in die Wunde und zeigt auf, wie gefährlich so etwas ist.

Text: Christoph Schröder / Foto: Aber was ist denn mit...? © AdobeStock/TungCheung (Symbolbild)