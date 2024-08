Frankfurt und der Müll

Hat Frankfurt ein Müll-Problem? Wird genug getan? Unser dritter Podcast „Am Puls der Stadt“ beschäftigt sich mit dem Unrat der Stadt. Wir tauschen uns mit dem umweltpolitischen Sprecher der CDU im Römer, Yannick Schwander, aus.

Dass Frankfurt nicht besonders sauber ist, wird von vielen Menschen in der Stadt bemängelt. Das wird in Umfragen deutlich: Die städtische Bevölkerungsumfrage „Leben in Frankfurt“ kam 2023 zu dem Schluss, dass die Bürgerinnen und Bürger mangelnde Sauberkeit in Frankfurt als zweitgrößtes Problem sehen, gleich nach zu teurem Wohnraum. Und tatsächlich: Wer durch die Straßen läuft, sieht viele vermüllte Ecken in der Stadt. JOURNAL-Leserinnen und -Leser schicken regelmäßig Fotos an die Redaktion, so zum Beispiel ein Anwohner, der eine Aufnahme des vermüllten Holzgraben gemacht hat (siehe Foto).Der Müll im Stadtbild ist nicht nur optisch ein Ärgernis, seine Beseitigung kostet auch viel Geld. Alleine die zusätzliche Reinigung von Grünanlagen schlägt jährlich mit 2,4 Millionen Euro zu Buche. Das hat die Seite #cleanffm, eine Initiative der Stadt Frankfurt. veröffentlicht. Die ehemalige Umweltdezernentin Rosemarie Heilig wurde in einer Stadtparlamentssitzung im vergangenen Mai von derwie folgt zitiert: Ein Großteil der Vermüllung sei auf „mangelnden Respekt gegenüber dem öffentlichen Raum“ zurückzuführen.Für Heike Fauser und Jasmin Schülke Anlass genug, das Thema in der dritten Folge des Podcasts „Am Puls der Stadt“ in den Mittelpunkt zu rücken. Dazu haben sie einen Gast eingeladen, denn die Müllsituation hat die CDU-Fraktion Frankfurt auf den Plan gerufen. Die Partei hat die Kampagne „Frankfurt am Müll“ ins Leben gerufen. Yannick Schwander, stellvertretender Vorsitzender und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion erklärt, was der Anstoß zur Kampagne war, was getan werden muss und was die größte Oppositionspartei im Frankfurter Römer für weitere Lösungsvorschläge parat hat.Die dritte Folge unseres JOURNAL-Podcasts hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und unter www.journal-frankfurt.de/podcast