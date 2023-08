Witze über Verspätungen der Bahn will ich nicht mehr lesen

Nach der Erfindung des Wortes „Flugscham“ fliegen die Menschen einfach heimlich weiter. Derweil macht sich der „Zugstolz“ breit. Für unseren Kolumnisten Christoph Schröder ein schönes Wort, das jedoch ein utopischer Begriff bleibt.