Das Sommerloch naht

Die Sommermonate eignen sich gut, um runterzufahren und durchzuatmen. Wie wäre es also mit einem Spaziergang durch die wunderbaren Frankfurter Parks – oder vielleicht doch durch Offenbach?

Norman Thatcher Scharpf: vom ersten bis zum letzten Interview im Journal Frankfurt

Journal Offenbach: vom Frankfurt-Offenbach-Bashing zum eigenen Heft

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Es beginnt eine sorglose Zeit ohne Termine und Lernstress, und für uns naht das Sommerloch (das es eigentlich schon seit Jahren nichtmehr gibt, denn es passiert ja doch immer irgendetwas). Trotzdem sind die Sommerferien eine gute Zeit, um weg- bzw. runterzufahren und durchzuatmen – und seien wir mal ehrlich: Das können wir alle gebrauchen, auch wenn viele nicht an die Schulferien gebunden sind. Wer nicht verreisen kann oder möchte, findet in dieser Ausgabe viele Anregungen. Wir haben für unsere Titelstory einen Streifzug durch die wunderbaren Frankfurter Parks unternommen und dafür auch eine Playlist mit passender Musik zusammengestellt.Zum Sommer wird der US-Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf Frankfurt verlassen und nach Brüssel gehen. Uns verbindet, dass wir beide im Spätsommer bzw. Herbst 2021 unsere neuen Positionen in Frankfurt antraten und er mir sein erstes Interview gab. Zu seinem Abschied hat er konsequenterweise dem JOURNAL sein letztes Interview in seiner Funktion gegeben. Darin berichtete er, wie er seine Zeit in Frankfurt empfunden hat und sagte zu den Herausforderungen, die auf unsere Demokratie zukommen: „Putins Krieg gegen die Ukraine ist ein Weckruf gewesen. Er hat die jungen Deutschen aus ihrer Selbstgefälligkeit aufgerüttelt. Freiheit ist also nicht selbstverständlich. Das ist es, was wir ihnen sagen müssen.“Außerdem ist in dieser Ausgabe eine besondere – einmalige – Beilage zu finden: das JOURNAL OFFENBACH. Ja, richtig gelesen. Ein kleines Frankfurt-Offenbach-Bashing machte den Anfang, nun halten Sie das Ergebnis in den Händen. Ein JOURNAL, das von einem Team gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Gestaltung Offenbach kreiert wurde. Für mehrere Redaktionskonferenzen sind wir dafür nach Offenbach gefahren (und kamen jedes Mal unbeschadet nach Frankfurt zurück). Entstanden ist ein spannendes, besonderes Heft.