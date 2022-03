Eine Frage der Ehre

Editorial 2/2021

Die Nachtigallen schweigen

In ihrem Editorial erinnert Chefredakteurin Ronja Merkel an die Lyrikerin Mascha Kaléko. Die ungarische Jüdin lebte unter anderem in Frankfurt und Marburg; während des Nationalsozialismus musste sie in die USA fliehen.

Text: Ronja Merkel / Foto: Harald Schröder