Naomi Beckwith übernimmt Künstlerische Leitung

Nach dem Antisemitismus-Skandal rund um die documenta 15 steht nun die Künstlerische Leiterin für die kommende Ausgabe der Weltkunstschau im Jahr 2027 fest: die amerikanische Kuratorin Naomi Beckwith.

Beckwith: „Die documenta befindet sich im ständigen Dialog mit der Geschichte“

Info

Die documenta 16 findet vom 12. Juni bis zum 19. September 2027 in Kassel statt.

Die amerikanische Kuratorin Naomi Beckwith wird Künstlerische Leiterin der documenta 16. Das gaben die Verantwortlichen der weltweit größten Schau zeitgenössischer Kunst bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, den 18. Dezember, in Kassel bekannt. Beckwith wurde von der internationalen Findungskommission ausgewählt und vom Aufsichtsrat berufen. Die 48-Jährige ist stellvertretende Direktorin und Chefkuratorin am Solomon R. Guggenheim Museum in New York.Als solche betreut sie Sammlungen, Ausstellungen, Publikationen, kuratorische Programme sowie Archive und ist verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Institution. Zuvor war Beckwith Kuratorin am Museum of Contemporary Art in Chicago, wo sie unter anderem die preisgekrönte Ausstellung „Howardena Pindell: What Remains to Be Seen“ (2018) organisierte, und am Studio Museum in Harlem. Derzeit leitet sie außerdem das Kuratorinnenteam des Palais de Tokyo in Paris für die Herbstausstellungen 2025.„Die documenta ist eine Institution, die der ganzen Welt und genauso auch Kassel gehört. Sie ist auch eine Institution, die sich im ständigen Dialog mit der Geschichte befindet und gleichzeitig ein Barometer für Kunst und Kultur in der unmittelbaren Gegenwart ist. Ich bin voller Demut angesichts der Tragweite dieser Verantwortung und freue mich gleichermaßen darauf, meine Forschungsergebnisse und Ideen mit dieser geschichtsträchtigen und großzügigen Institution zu teilen“, sagt Beckwith anlässlich ihrer Ernennung.Nach dem Antisemitismus-Skandal, der die documenta 15 im Jahr 2022 überschattet hatte, ist einiges passiert: Zunächst trat im November 2023 die ursprüngliche Findungskommission für die Künstlerische Leitung der documenta 16 zurück. In einem Brief an documenta-Chef Andreas Hoffmann kritisierten die ehemaligen Mitglieder ein „intellektuelles Klima der Vereinfachung“. Daraufhin wurde der zukünftige Ablauf der Ausstellung teilweise reformiert, der vorgeschlagene Verhaltenskodex für die Künstlerische Leitung wurde jedoch nicht eingeführt. Im Sommer wurden schließlich die neuen Mitglieder der sechsköpfigen Findungskommission berufen.