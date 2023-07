Lost Place: Die Geheimnisse der ältesten Ölfabrik Frankfurts erkunden

Ein Lost Place in Sachsenhausen führt in die P.P. Heinz Oelfabrik. Viele Rätsel um das Gebäude sind bis heute noch nicht gelöst.

Zeitreise: Rundgang durch die P.P. Heinz Ölfabrik in Sachsenhausen



Fabrikgebäude mit Backsteinfassade in Formen der Neurenaissance

Dieser Lost Place mit seinem maroden Charme sowie den Gerüchen und Spuren der Vergangenheit ist nach wie vor zu entdecken. Das Innere des Gebäudes aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gilt als eines der frühesten Zeugnisse des beginnenden Mineralöl-Zeitalters in Frankfurt: Die P.P. Heinz Oelfabrik.Die alte Fabrik in Sachsenhausen nimmt die Besucherinnen auf einen industriegeschichtlichen Rundgang mit und ermöglicht eine seltene Zeitreise. Gewinnen Sie einen Einblick in die historische Bedeutung eines vollständig erhaltenen Fabrik-Ensembles.Länger als 50 Jahren ist es her, dass der Fabrik-Betrieb der P.P Heinz Oelfabrik beendet wurde. Sie legt frühe Zeugnisse des beginnenden Mineralöl-Zeitalters ab, die vergangene Ereignisse nur erahnen lassen.Die 1839/40 gegründete Firma diente zuerst als Wein- und Speiseölhandlung, bevor sich 1883 die Söhne von Philipp Peter Heinz auf die Herstellung von Schmiermitteln und technischen Ölen konzentrierten. Es ist nach wie vor ein Rätsel, wo das Öl eigentlich herkam. Trotz diverser Spuren und Anhaltspunkte ist eine Rückverfolgung bis zur Urquelle noch nicht gelungen.Zum errichteten Anwesen gehören ein mehrgeschossiges Wohnhaus und das Fabrikgebäude mit Backsteinfassade in Formen der Neurenaissance. Das Anwesen befindet sich im Besitz der Peter Paul und Emy Wagner-Heinz Stiftung zur Förderung von kulturellen und sozialen Zwecken. Begeben Sie sich im Rahmen der Führung auf einen spannenden industriegeschichtlichen und informativen Rundgang durch alle zugänglichen Geschosse, die sonst für die Öffentlichkeit nicht begehbar sind. Teilnehmende erfahren alles rund um die Gründung, historische Bedeutung, die Geschichte der Eigentümerfamilie, der Stiftung und die Zukunft der Fabrik nach Umbau und Sanierung.____________________________________________________Dauer: ca. 75 MinutenTreffpunkt: 15 Minuten vor Beginn im Fabrikinnenhof, Mittlerer Hasenpfad 5Rollstuhl- und/oder Kinderwagengerecht: NeinMindestalter: keine Altersbegrenzung