Waldstadion wird zum größten Club der Welt

Der World Club Dome feiert seine „Future Edition“ im Frankfurter Waldstadion. Dafür reist Superstar-DJ David Guetta an. Wegen der EM drei Monate später als sonst, aber genauso laut.

David Guetta ist für manche „der beste DJ aller Zeiten“

Große Show in Frankfurt: Superstars rocken das Waldstadion

Auch Scooter, Felix Jaehn, Robin Schulz und Le Shuuk legen im Frankfurter Waldstadion auf

Kleines Hip-Hop-Festival mit Haftbefehl und anderen Hip-Hop-Größen aus Frankfurt und Deutschland

World Club Dome „Future Edition“

6., 7. und 8. September

Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, Frankfurt

Es ist wieder einer dieser Tage. Im Stadiongelände hat man den ganzen Tag alles erlebt, was vermisst wurde. Ein Kribbeln im Bauch, weil von überall her Beats wummern, aus allen Richtungen kommen Leute, die man kennt, vielleicht seit dem Juni vor einem Jahr gar nicht mehr gesehen hat. Jeder macht sich einen Plan. DJ xy um 15 Uhr auf dieser Bühne, den darf ich nicht verpassen. Ach, ist jetzt auch egal, die anderen in der Gruppe wollen lieber zu Haftbefehl oder Scooter. Da würde ich zwar nicht hingehen, aber mal gucken, wie es Hafti geht, ob er wirklich auftritt. Ging ihm ja schlecht, hatte sogar seine Frau Nina gesagt.Wie gesagt: den ganzen Tag alles Mögliche erlebt, und dann wird es dunkel, auf der Main Stage geht mit einem Intro die Post ab. Dabei war das Kribbeln im Bauch vorher schon so groß, größer geht gar nicht, dachtest du. Jetzt möchte dein Körper zerspringen, vor Vorfreude und gleich danach wegen der Bassbeats. Und David Guetta ist ja noch gar nicht da.Aber er wird da sein. Der wohl größte Superstar dieser Generation. Mittlerweile auch schon 56 Jahre alt und gerade zum dritten Mal Vater geworden. Der französische Star-DJ macht auf jedem Kontinent der Welt Stadien voll. Für die USA hat er gerade einen mutmaßlich sehr lukrativen Vertrag unterschrieben, wonach er 2025 und 2026 Auftritte exklusiv in den Fontainebleau-Luxusressorts Las Vegas und Miami Beach absolvieren wird.David wird von Veranstalter Bernd Breiter als „der beste DJ aller Zeiten“ bezeichnet, und da passt es, dass er gerade einen neuen Track veröffentlicht hat: „Cry Baby“ ist eine Trennungshymne mit eingängiger Melodie, aber einer gewissen Bombastigkeit, die so wohl nur Guetta hinkriegt. Mit seiner Stamm-Vocalistin Anne-Marie und dem britischen Pop-Trio Clean Bandits hat er nach eigenen Angaben vier Jahre an dem Track gearbeitet und ihn erst jetzt, im Juli 2024, veröffentlicht.Und genau in den Abendstunden, wenn der Geruch von Parfüm nicht mehr ganz so stark in der Luft liegt, dafür ein klein wenig Sommerschweiß angekommen ist, wird dieses Festival groß. Der World Club Dome ist eine relaxte Angelegenheit, wenn es hell ist. Und er ist Eskalation, wenn die Superstars das Stadion rocken. Blitze, Millionen Farben, das Spiel der Lichtkünstler mit Dunkelheit, Laser, Nebel, Blitzen und bunter Helligkeit. Wer die Riesenfreiheit fühlen will, muss dabei sein.Das britische DJ Mag hat den World Club Dome nicht ohne Grund wieder in seine Top Ten aufgenommen. Es ist aber natürlich nicht alles nur Guetta. Mit im Line-up sind auch der Grammy-Gewinner Black Coffee, Harddance-Ikone Angerfist, 3 Are Legend, DJ Snake, Imanbek, UK-Techno-Star Jamie Jones, die Techno-Legenden Richie Hawtin und DJ Rush. Und ganz besonders zu erwähnen: US-Superstar DJ Steve Aoki aus Las Vegas, der nicht nur WCD-Stammgast ist, sondern mittlerweile auch als echter Freund von Veranstalter Breiter gilt.Die deutschen Star-DJs dürfen natürlich auch nicht fehlen: Felix Jaehn, Robin Schulz und Le Shuuk und die erfolgreichste deutsche Technoband Scooter ist auch dabei – mit dem frisch verheirateten Frontmann und Sänger H.P. Baxxter. Das Areal wurde in diesem Jahr schon wieder vergrößert.Der frühere Parkplatz P9 ist Teil des Festival-Geländes, und dort wird die „Outdoor Main-stage“ stehen. Und genau dort wird es ein kleines Festival der deutschen Hip-Hop-Szene geben.Badmómzjay, Ćelo & Abdï, Haftbefehl und Katja Krasavice sind dabei. Besonders gespannt werden die Fans auf den Offenbacher Rapstar Haftbefehl sein, der gerade wieder neue Tracks veröffentlicht hat, ansonsten aber eher wegen Gesundheitsproblemen im Gespräch ist. Seine Probleme mit dem einen oder anderen Suchtstoff hatte er ja auch in Interviews öffentlich gemacht. Mal sehen, wie sich Hafti präsentiert. Eine weitere Neuheit ist natürlich der Termin. Wegen der Fußball-EM konnte nicht im Juni gefeiert werden. So ist es also 2024 ein Spätsommer- Festival, aber ob man vor dem großen Urlaub oder danach feiert, sollte doch gleich sein.