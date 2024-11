KAO=S, 25.1.2020, Frankfurt, Brotfabrik

Schon 2013 und 2014 waren KAO=S zu Gast bei der „Nippon Connection“, in 2018 sowie 2019 die Attraktion beim „Main Matsuri“-Event. Ihr Clubdebüt in Frankfurt feierten die Tokioter in der Brotfabrik.

Es ist schwierig, die Musik von KAO=S zu kategorisieren. Ein Begriff geistert dabei immer durch die Gazetten und das Netz. Japanese Art Rock. Sängerin Kaori Kawabuchi ist der absolute Blickfang der Band. Denn das Multitalent (Model, Schauspielerin, Videogamerin) versteht sich vor allem auch als Performerin. Obwohl Kriegerinnen in ihrer Heimat traditionell immer verpönt waren, wird Kawabuchi – der Emanzipation sei Dank – „Lady Samurai“ genannt. Denn sie ist Schwertkünstlerin. Für KAO=S ein Element, das es mit den Kompositionen zu vereinen galt. Um sie besonders interessant und noch attraktiver zu gestalten. Es galt den Kopf einzuziehen in der ersten Reihe.



Gitarrist und Songschreiber Shuji Yamagiri greift auch Motive klassischer japanischer Folkmusic auf, mischt sie aber mit ganz anderen, westlichen Vorlieben wie Black Sabbath und Led Zeppelin. Zu ihrem ersten Frankfurter Clubkonzert brachte das Kernduo noch Satoshi Saito alias Sammy am Schlagwerk und Kamii Hiroharu alias Shamirock mit. Shamirock spielt die Langhalslaute Shamisen, hier in einer modifizierten Viersaiten-Version und mit Soundeffekten klanglich erweitert. Er nennt seine Kreation Yomisen, abgeleitet von Yon, dem japanischen Wort für – man ahnt es – Vier. Geboten werden einzigartige Sounds in „geheimnisvollen wie auch tiefsinnigen Liedern“ wie Kawabuchi verriet...



