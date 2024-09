English Theatre Frankfurt präsentiert „The Wasp“

Mordplanung statt Kaffeeklatsch – das betreiben Carla und Heather in „The Wasp“, als sie sich nach dem Schulabschluss zum ersten Mal wiedersehen. Auf der Volksbühne können Schaulustige ihre Geschichte mitverfolgen.

„The Wasp“: Nur im September auf der Volksbühne im Großen Hirschgraben

Info

The Wasp, Schauspiel, Ffm: English Theatre Frankfurt/Volksbühne im Großen Hirschgraben, Großer Hirschgraben 19, 7., 10.-14., 17.-21.9., 19.30 Uhr, 8., 15., 22.9., 18 Uhr

Zwanzig Jahre haben sie sich nicht gesehen. In der Schule waren Carla und Heather zunächst gute Freundinnen, doch mit der Pubertät entfernten sie sich voneinander. Als Tochter einer armen Familie begann Carla, die reiche Heather auszuschließen. Gemeinsam mit anderen Klassenkameradinnen piesackte sie Heather und griff sie sogar körperlich an. Nach dem Schulabschluss verloren sich die beiden aus den Augen.Jahre vergingen und so kommt es für Carla nun völlig unerwartet, dass Heather sich wieder bei ihr meldet. Sie verabreden sich in einem Café, dort beginnen sie ein anfangs gehemmtes Gespräch. Das Leben hat sie seit ihrem Auseinandergehen ungleich behandelt: Heather ist inzwischen erfolgreich, lebt in komfortablen Verhältnissen und ist glücklich verheiratet, wenngleich auch kinderlos.Carla dagegen wurde unmittelbar nach der Schule zum ersten Mal schwanger, lebt in einer unglücklichen Beziehung und ist schon wieder schwanger mit ihrem mittlerweile fünften Kind. Doch Heather hat sich nicht mit Carla verabredet, um sich auf den neusten Stand zu bringen. Stattdessen nimmt das Gespräch eine unerwartete Wendung: Heather hat eine Tasche voller Geldscheine dabei und macht Carla ein verlockendes Angebot. Schon bald darauf planen die beiden einen perfekten Mord.Mit „The Wasp“, geschrieben von der britischen Dramatikerin Morgan Lloyd Malcolm, eröffnet das English Theatre seine Spielzeit mit einem spannungsgeladenen Bühnenthriller. In scharfen Serpentinen reißt die Dramaturgie des Stücks die Sympathien seiner Zuschauer mit den Hauptfiguren hin und her. Während die Handlung fortschreitet, erfährt man immer mehr über die Vergangenheit der beiden Frauen. Eine immer verwickeltere Beziehung entrollt sich und verbindet die gemeinsame Vergangenheit mit dem Wiedersehen in der Gegenwart. Als Gastspiel bei der Volksbühne im Großen Hirschgraben zeigt das English Theatre die Inszenierung von „The Wasp“ nur im September.