Tigerpalast startet in neue Spielzeit

Seit über 35 Jahren gibt es den Tigerpalast in der Heiligkreuzgasse nahe der Zeil. Für Johnny Klinke, Gründungsmitglied des Varieté-Theaters und dessen Direktor, ist er ein Ort, der seinesgleichen sucht: Als Gesamtkunstwerk ist das Theater aus seiner Sicht „einmalig in Europa“, Frankfurt mit seiner „internationalen Energie“ dafür der ideale Standort. Margareta Dillinger, Regisseurin, künstlerische Direktorin und ebenso Gründungsmitglied, ist der Aufbau eines internationalen Künstlernetzwerks zu verdanken. Robert Mangold , Geschäftsführer der Tiger- und Palmengartengruppe und weiterer gastronomischer Einrichtungen, sorgt für die kulinarische Genusskomponente des Hauses. Zusammen bilden sie ein Trio, das kreative, künstlerische sowie gastronomische Facetten vereint, wodurch eine lebendige großstädtische Unterhaltungskultur entsteht.Das Programm der bevorstehenden Saison, die seit dem 29. August in vollem Gange ist, umfasst sowohl bekannte Künstler als auch neue Gesichter. Dazu war Dillinger „das ganze Jahr über auf internationalen Festivals unterwegs, um die besten Künstler aus der ganzen Welt nach Frankfurt zu holen“, wie sie verrät. Besonders am Programm im Tigerpalast ist, dass es alle Altersgruppen gleichermaßen begeistert: „Unsere Gäste kommen als Familie mit Großeltern, Eltern und Kindern – und alle verlassen uns mit einem Lächeln“, erzählt Klinke.Der renommierte Chef de Cuisine, Coskun Yurdakul, hat für die neue Spielzeit zwei Menüs kreiert. Einerseits ein klassisches Tiger-Menü, andererseits eine vegane Variante, die zusammen mit den beeindruckenden Darbietungen der Künstler in der Lage sein soll, ein gesamtheitliches Erlebnis für die Besucher zu erschaffen.In dieser Spielzeit sind unter anderem Künstlerpersönlichkeiten aus New York, Paris, Deutschland, Ungarn, Finnland und Italien zu bestaunen. Da wäre zum Beispiel das Duo „Flash“, die Pantomime, Akrobatik und Comedy kombinieren. Oder Linda Sander, eine Luftartistin aus Berlin, die am Vertikalseil eine beeindruckende Show liefert. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt des finnischen Meistermagiers Marko Karvo mit seiner deutschen Assistentin Vanessa, dessen Shows in den letzten Jahren ein Millionenpublikum auf vielen Bühnen Europas begeisterte. Neben weiteren Künstlern gehören auch Chanson, Wortakrobatik und die musikalische Begleitung durch das Varieté Orchester zum Programm.Die Auslastung der Shows stimmen die Betreiber nach der schwierigen Lage durch die Corona-Pandemie nun zuversichtlich. Die Spielzeit dieses Jahr wurde deshalb auch wieder um drei Wochen verlängert. Dass der Tigerpalast die wirtschaftlichen Turbulenzen der Pandemie überlebte, sei ganz explizit dem Eigentümer des Gebäudes und dem außergewöhnlich guten Verhältnis des Spielhauses und seines Vermieters zu verdanken. Dieser ist den Betreibern in der schwierigen Zeit sehr entgegengekommen, wie Klinke, Dillinger und Mangold betonen.Auch bezahlt das Varieté-Theater nur während der Spielzeiten Miete, hält dafür das Gebäude in der restlichen Zeit durch Renovierungen in guten Zustand. Mangold zufolge wurde auch die letzte Spielpause dazu genutzt, „wahnsinnig viel zu renovieren“ und das Gebäude „sanft zu modernisieren“ – ohne dass es seinen Charme und Charakter verloren hätte. Denn die über viele Jahre gewachsenen Strukturen machen eine weitere Besonderheit des Tigerpalastes aus. Neben der engen Vernetzung in der internationalen Künstlerszene und mit anderen Kultureinrichtungen sind es auch die vielen langjährigen Mitarbeiter, eine klare Vision und die Leidenschaft aller Beteiligten, die den Tigerpalast zu Deutschlands führendem Varieté-Theater machen.