The OhOhOhs an der Schnittstelle zwischen Klassik und Club Musik

The OhOhOhs führen ihre „Sinfonie Nr. 1 (Corona Sinfonie)“ am Samstag, 25. November, in der Katharinenkirche an der Frankfurter Hauptwache auf. Begleitet werden sie dabei von einem Sinfonieorchester.

The OhOhOhs: ein klassisches Klavierkonzert trifft auf Club Musik

Die Lieblingslocation der The OhOhOhs: die Katharinenkirche an der Hauptwache

Info

The OhOhOhs, „Sinfonie Nr. 1“, Ffm., Katharinenkirche, 25.11., 20 Uhr

Tickets gibt es noch bis zum 18.11. über die Crowdfunding-Kampagne

The OhOhOhs: Durch die Studioaufnahmen und die damit einhergehende intensive Arbeit an dem musikalischen Material der „Sinfonie Nr.1 (Corona-Sinfonie)“ haben wir uns immer wieder aufs Neue gefragt was wir eigentlich sagen wollen mit dieser Musik. Wir haben viel an der Verbindung der Klangwelt des klassischen Orchestersounds bzw. Klavierkonzertes mit der rhythmisch energetischen Welt zeitgenössischer Club Musik gearbeitet.Wir sind mit diesem Werk einen Schritt weiter gegangen als wir es bisher zu träumen gewagt hätten: Eine Sinfonie an der Schnittstelle von E und U Musik ist entstanden und hierauf sind wir sehr stolz. Wichtig zu erwähnen ist natürlich noch das die „Sinfonie Nr.1" auf Vinyl gebrannt ist und wir diese Schallplatte am Konzertabend dabei haben werden. Neben der Sinfonie wird ein abwechslungsreiches Programm präsentiert mit einem extra für diesen Abend neu komponierten Stück.Wie oben schon beschrieben geben sich in unserer Sinfonie zwei musikalische Welten die Hand: die Klangsprache eines klassisch-romantischen Klavierkonzertes verbindet sich mit der rhythmisch bunten Welt zeitgenössischer Club Musik und dem Sound von Synthesizern und Bässen. Ein Zitat der Konzertbesucherin Tamar Halperin letzten Jahres trifft unseren musikalischen Ansatz der konzertanten Club Musik sehr gut: „Sie wollen die Welt und Klangfarbe der klassischen Musik neu sprechen, mit neuer Musik verbinden und diese somit wieder zum Leben erwecken.“Mit auf der Bühne wird die Schweizer Sopranistin Maja Bader stehen, die uns jetzt schon lange Jahre begleitet. Kernstück der Sinfonie ist ihre wundervolle Interpretation des vertonten Gedichtes „Corona" von Paul Celan. Am Bass und an den Synthesizern steht Frieder Gottwald, viele werden ihn kennen als Bassisten von Laith Al-Deen. Das OMNIA-Orchester unter der Leitung des Violinisten Michael Strecker wird uns begleiten.Die Katharinenkirche gibt unserem musikalischen Festakt den idealen Rahmen. Einerseits hat sie eine wunderbare Akustik, auf der anderen Seite ist ihre Lage inmitten des Herzens Frankfurts ideal. Ganz besonders erwähnenswert ist hier die Zusammenarbeit mit dem Stadtpfarrer der Katharinenkirche Olaf Lewerenz, der uns in diesem Projekt sehr unterstützt und auch darüber hinaus ein sehr diverses und spannendes musikalisches Programm in seine Kirche anbietet.